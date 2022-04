El mejor jugador de Charros en la pasada temporada de la Liga Mexicana del Pacífico y en la cual Jalisco obtuvo el título de campeones, Roberto “Chufito” Osuna, está listo para vivir una nueva experiencia, su segunda campaña con los Diablos Rojos del México.

Luego de su debut en el invierno mexicano, donde dejó números espectaculares, tanto en temporada regular como en postemporada, Osuna Quintero aseguró, para el equipo de prensa del México, que lo único que tiene en su mente para este verano es sumar otro anillo de campeón.

“Me he sentido muy bien, estoy mucho mejor, he trabajado al 100% en mis terapias para fortalecer mi cuerpo y la verdad estoy muy ansioso de que inicie la temporada, tenemos el objetivo en mente de quedar campeones, no hay excusas, estamos listos”, dijo.

Osuna Quintero es catalogado por la prensa especializada como el mejor cerrador que existe en el beisbol mexicano y, por ello, su aporte es fundamental para los clubes a los que pertenece, en este caso Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México, sin embargo, el “Chufito” recalca que el trabajo en equipo es la clave del éxito para todos en una organización.

“(La gerencia) armó un equipo muy sólido, tenemos gran pitcheo y enorme bateo, estoy seguro de que vamos a competir con quien sea, además, nuestro staff de coaches es excepcional, con personas muy capaces y todo el equipo está motivado para buscar el campeonato”, finalizó.

En 2021, el oriundo de Juan José Ríos, Sinaloa, dejó récord de 3 triunfos y 0 derrotas con los Diablos en 24 apariciones, su PCL quedó en 1.09, recetó 27 ponches y su WHIP fue raquítico con 0.811.