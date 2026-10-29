Roberto Osuna, bicampeón en Japón; premian a ex presidente de la LMP

Roberto Osuna cerró de manera brillante su participación en la Serie de Japón, tirando una entrada en blanco, al contribuir en la victoria con la que los Halcones de Softbank completaron la barrida (4-0) a Yokohama DeNa Bay Stars, 4x2, para obtener el título que los convirtió en bicampeones.

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna cerró de manera brillante su participación en la Serie de Japón, tirando una entrada en blanco, al contribuir en la victoria con la que los Halcones de Softbank completaron la barrida (4-0) a Yokohama DeNa Bay Stars, 4x2, para obtener el título que los convirtió en bicampeones.

En su actuación en el juego decisivo, Osuna subió al cerrito en el séptimo inning y no admitió hit, su control fue perfecto y ponchó a dos. En tres apariciones y tres episodios en la final, no admitió carreras, recetó cinco chocolates y caminó a uno.

Osuna, quien en la temporada compiló 2-2, 23 “holds” y efectividad de 2.58 en su nuevo rol de preparador, es el primer legionario mexicano con dos campeonatos en la NPB y tercero de la historia que festeja un gallardete. Le antecedieron los lanzadores Luis Alonso Mendoza en 2016 y César Vargas en 2022.

El equipo de Osuna desde 2014, llegó a 13 coronas, la segunda mejor cifra en la pelota nipona y que comparte con los Leones de Seibu. Los “macizos” del rumbo son los Gigantes de Yomiuri con 22.

EL ex presidente de la Liga Mexicana del Pacífico y ahora directivo de los Toros de Tijuana, Omar Canizales Soto, cerró la pasarela de los más destacados de 2026 en la Liga Mexicana, como Ejecutivo del Año.

Subió al tinglado después de Amilcar Carreón (Novato del Año), Monclova; Julián Ornelas (Defensivo del Año), Jalisco; Brett De Geus (Relevista del Año), Tijuana; Daniel Martínez (Pitcher del Año), Tijuana; Rainel Rosario (Retorno del Año), Chihuahua y Gabriel Cancel (Jugador Más Valioso).

Y hasta las próximas pizcas con el reto, en el caso de los Toros, de retener el título que la mayoría daba por sentado para los Diablos Rojos en sus afanes de un tricampeonato negado para todos, desde aquellos Industriales de Monterrey de 1947, 1948 y 1949 con el cubano Lázaro Salazar en el timón.

LOS Reales de Kansas City liberaron al cátcher colombiano Jorge Alfaro, actualmente en las filas de los Yaquis de Ciudad Obregón, con quienes despegó lento (.167, 0, 2) y bajo presión del respetable público de Cajeme.

Alfaro, de 33 años y sólida defensiva, tiene una trayectoria de regular calibre de siete años en Grandes Ligas (.253, 48 Jrs., 412 cp) con los Filis de Filadelfia (3), los Marlins de Miami (3) y los Padres de San Diego (1).

Llegó casi de incógnito a la LMP, pero sería un “bombazo” como eventual refuerzo, por ejemplo, de los Toros en 2027, cuyos publicistas no se andan por las ramas cuando de hacer ruido se trata, como el resto de sus colegas de la centenaria LMB.

EN la oficina de los Jaguares de Nayarit tampoco pudieron repetir a su cerrador de la segunda mitad de la campaña de su debut, el panameño Sandrac Franco (2-0, 8, 1.40), quien pertenece a los Gigantes de San Francisco.

El derecho de 26 años firmó con las Águilas Cibaeñas de la Liga Dominicana. Otra ausencia de los felinos que anda por la LIDOM es el México americano Daniel Martínez (2-1, 3.79), enrolado con los Tigres de Licey.

La directiva de Tepic no se ha cruzado de brazos en el despegue de su segunda temporada que ha sido de pánico (3-9) y ayer anunció a un nuevo refuerzo, Dom Johnson, jardinero que hasta 2024 pico piedra en las sucursales de los Tigres de Detroit y que en 2026 registró .381, 3 jonrones, 43 impulsadas y 27 robos para el Lake Country, en la Liga Independiente de la Asociación Americana.

UN día como hoy en 1983- Los Ostioneros de Guaymas madrugaron con un ataque de 10 carreras en el primer inning para apalear a los Venados de Mazatlán, 15-2. Ganó Kent Angulo y perdió Mario Alberto Rodríguez.

En 2001 - El comisionado Bud Selig afirma que las Grandes Ligas de Beisbol están considerando eliminar dos equipos para el inicio de la próxima temporada. Esta reducción afectaría a los Expos de Montreal y, además, a los Twins de Minnesota o a los Marlins de Florida.

Eventualmente, un juez echó abajo los planes de MLB a pedido del sindicato de jugadores.

Estas son las mañanitas para Rigoberto Mena (84), Jesse Barfield (67), Karim García (51), Carlos Alberto Gastélum (47) y Will Venable (44).