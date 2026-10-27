CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Osuna está cerca de festejar el campeonato por segundo año consecutivo en el beisbol japonés y además aportando como en sus buenos tiempos después de pasar por algunos malos momentos que le hicieron perder su condición de cerrador estelar.

El ex bigleaguer lanzó ayer un inning perfecto, el séptimo, en el que ponchó a dos, en el triunfo de los Halcones de Softbank, 2x1 en 10 entradas, sobre Yokohama DeNa BayStars, para tomar ventaja de 3-0 en la Serie de Japón que continuará este miércoles.

Osuna fue el ganador en el primer encuentro de la “Serie Mundial” asiática que, si bien cargada de un solo lado, ha resultado muy disputada con tres partidos que necesitaron de extra innings para su resolución.

NO había mucho que buscar para encontrar a un club que se levantó de un 0-3 en postemporada en la historia de Major League Baseball. Solamente ha habido uno y sucedió en la Serie de Campeonato de 2004: los Medias Rojas de Boston.

La hazaña la hicieron nada más y nada menos que contra los Yanquis de Nueva York que todavía tenían a la cabeza a su polémico dueño, George Steinbrenner, y entre sus activos al mexicano Esteban Loaiza.

Luego de la épica reacción, los “Patirrojos”, como les decían los cronistas de antaño, ganaron su primera Serie Mundial desde 1918, 4-0 a los Cardenales de San Luis, para pulverizar la “maldición del Bambino”.

LA novedad en la situación de los Mayos de Navojoa y su futuro flamante estadio Manuel “Ciclón” Echeverría es que no hay “novedad”. Más de lo mismo con una nueva prórroga que llevará a la tribu a jugar su siguiente serie en casa de vuelta en Ciudad Obregón, recibiendo a Águilas de Mexicali, a partir del próximo viernes.

Trámites burocráticos que impidieron que las obras iniciaran a tiempo y luego las lluvias que las retrasaron, han demorado el regreso de los Mayos a la Liga Mexicana del Pacífico, tras el fallido proyecto de Tucson Baseball Team en 2025-2026.

Vamos a esperar a ver si los contratistas entregan el inmueble ya no digamos terminado, sino en condiciones de que se pueda jugar sin poner en riesgo a los protagonistas, aficionados, cubeteros y “quinieleros”.

EL puertorriqueño Gabriel Cancel, de los Bravos de León, fue nombrado el jugador más valioso de la pasada temporada de la Liga Mexicana, luego de una actuación en la que combinó consistencia y poder a la ofensiva con velocidad en las bases

En su tercera campaña en el circuito después de jugar con los Tigres de Quintana Roo y Rieleros de Aguascalientes, el tercera base promedió .326 con 31 jonrones—máxima cifra en la liga—, 95 impulsadas y 28 robos en 90 encuentros.

Casualmente, unas horas antes de su designación en el verano, Cancel fue dado de baja por los Venados de Mazatlán cuya directiva suavizó su salida diciendo que se fue porque está por empezar la Liga Roberto Clemente en donde le esperan los Gigantes de Carolina. Eso significa que al ahora MVP de la LMB lo trajeron sólo por diez juegos en los que dejó números de .226, 2 vuelacercas y 3 producidas.

UN día como hoy en 1981 - Respaldados por una sólida labor de pitcheo de Burt Hooton, los Dodgers de Los Ángeles completan una remontada en la Serie Mundial al derrotar a los Yanquis de Nueva York por 9-2 en el sexto partido.

Los Dodgers habían comenzado la serie perdiendo los dos primeros encuentros, pero lograron recuperarse y ganar cuatro consecutivos. Pedro Guerrero impulsó cinco carreras para Los Ángeles, equipo que así se tomó la revancha ante los Yanquis de las derrotas en las Series Mundiales anteriores —en 1977 y 1978—, ambas decididas en seis cotejos.

Es la tercera vez en esta postemporada que Los Ángeles remonta una serie: estuvieron abajo 0-2 frente a Houston en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) y 1-2 ante los Expos en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Guerrero, Ron Cey y Steve Yeager compartieron el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie.

Estas son las mañanitas para Joel Serna (75), Bob Melvin (65), Juan Guzmán (60) y Javier Salazar (30).

Hoy cumplirían años Bowie Kuhn (1926-2007), Mario Pelaez (1938-2011) y Alfredo Mariscal (1942-2021).

-“Valiente es quien dice la verdad, sabiendo que lo perderá todo”.- Anónimo.

ENTRE suspensivos.- Los Jaguares de Nayarit despacharon a casa a los importados que juegan en Estados Unidos, el triple A que pertenece a los Padres de San Diego, Marcos Castañón (.143, 2, 6), el AA de los Bravos de Atlanta Jordan Groshans (.056, 0, 2) y el hermano de este, Jaxx Gorshans (.242, 1, 3) de liga independiente... Para agregar a sus filas a elementos de la legión extranjera de la Liga Mexicana, el jugador de cuadro venezolano Manuel Boscán, un carabinero de .305, 9 vuelacercas y 40 remolcadas con los Tigres y el pitcher Keone Kela, ex bigleaguer que compiló 2-2 y efectividad de 3.37 como relevista de los Olmecas de Tabasco... En el caso de Castañón, quien 2026 conectó 17 jonrones y produjo 72 carreras con los Chihuahuas de El Paso, podría pensarse que la directiva se precipitó, pero tenían el antecedente de que en el invierno anterior tampoco rindió mucho a la causa de los felinos (.203, 2, 13).