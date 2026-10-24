Roberto Osuna ganó el primer juego de la ‘Serie Mundial’ de Japón

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Osuna sacó la casta que le caracteriza desde sus días en Grandes Ligas para adjudicarse la victoria del primer juego de la Serie de Japón, al doblegar los Halcones de Softbank a Yokohama DeNa Bay Stars, 3x1, en 11 entradas.

El sinaloense trabajó en la alta del décimo episodio y se metió en problemas al permitir un hit y otorgar una base por bolas, antes de sacar el tercer out con un ponche, para convertirse en el primer mexicano con un triunfo en la “Serie Mundial” nipona.

Los Halcones buscan refrendar el título obtenido en 2026 y Osuna en su nueva faceta como preparador, separarse con una segunda corona de los otros dos mexicanos también lanzadores que tienen un banderín: Luis Alonso Mendoza en 2016 con los Luchadores de Nippon Ham y César Vargas en 2022 en el bullpen de los Búfalos de Orix.

JONATHAN Aranda se convirtió la noche de apertura de la Serie Mundial 2026 que los Rays de Tampa Bay perdieron, 3x2, en Milwaukee, en el quinto mexicano de la historia con dos o más hits en un juego.

En 1981, el tercera base de los Yanquis de Nueva York, Aurelio Rodríguez, se fue de 4-2 frente a su paisano Fernando Valenzuela, en el tercer duelo ganado por el zurdo para regresar a la pelea a los Dodgers de Los Ángeles.

En 2001, Erubiel Durazo, designado de los Diamondbacks, bateó de 3-2 y negoció una base por bolas, en un cerrado desafío que los Yanquis ganaron 2 a 1 en el tercero de la serie en Yankee Stadium.

En 2002, jugando la segunda base, el hoy muy de moda Benjamín Gil se fue de 3-2 y anotó una en el cuarto desafío del clásico de otoño en que los Ángeles de Anaheim cayeron ante los Gigantes de San Francisco, 4-3.

Un año más tarde, Karim García, de los Yanquis, apiló par de incogibles en dos viajes al plato y pisó la registradora en una ocasión, en el primer choque en Miami en el que los Marlins prevalecieron, 3x2.

Y apenas en 2025, en Toronto, también en el primer cotejo, el cátcher de los Azulejos Alejandro Kirk, tuvo una jornada de 3-3, incluido un jonrón, y mandó a la goma a dos, en la paliza a los Dodgers de los Ángeles, 11-4.

OBSERVACIONES: La directiva de los Charros de Jalisco no ha informado en sus redes sobre la ausencia del mánager Benjamín Gil, quien se salió de la órbita de la LMP-Banamex para treparse al palco de los narradores y comentaristas de Televisa en la Serie Mundial. Eso se lo están reprochando algunos aficionados que preguntan quién quedó a cargo del plantel, en su derecho de ignorar que nuevamente Noé Muñoz es el piloto interino.

Los equipos que ganaron el primer cotejo del clásico de otoño terminaron festejando la conquista del banderín en el 64 por ciento de las series, entre ellos, los Bravos de Atlanta de 2021 y los Nacionales de Washington de 2019, estos triunfando en las cuatro noches en Houston, mientras perdían sus tres localías con los Astros.

UN día como hoy en 1986 - Al borde de la eliminación en el Shea Stadium, los Mets de Nueva York lograron anotar tres carreras con dos outs en la décima entrada frente a los Medias Rojas de Boston para imponerse, 6x5, y forzar el séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial.

La rayita que rompió el empate llegó tras un error del primera base de Boston, Bill Buckner, ante un rodado de Mookie Wilson que se le coló entre las piernas.

Mañanitas para Ron Smalley (74), Danny Darwin (71), Pedro Martínez (55) y Juan Soto (28).

Hoy cumpliría años, Eleno Cuén (1952-2019), estelar lanzador del béisbol mexicano que en 1974 consiguió la primera blanqueada para un mexicano en la Serie del Caribe, 1x0, de los Venados de Mazatlán sobre los campeones del torneo, Criollos de Caguas.

-“Escucha lo que está bien dicho, aunque provenga de la boca de tú enemigo”.- Platón.

ENTRE suspensivos.- Los Cañeros de Los Mochis agregaron a sus filas a otro cubano, el jardinero Yusniel Díaz que jugó en la pasada edición de la Liga Mexicana (.303, 1, 16) con los Conspiradores de Querétaro, Algodoneros de Unión Laguna y los Leones de Yucatán... Ocuparía el lugar de Justin Dean, quien desde que ganó el anillo de la Serie Mundial de 2025 en la nómina de los Dodgers como corredor emergente y jardinero de reserva empezó a ponerse sus moños... Por su parte, los Yaquis de Ciudad Obregón trajeron al jardinero ex bigleaguer Calvin Mitchell, un carabinero de .322, 14 cuadrangulares y 59 empujadas en 92 juegos con los Piratas de Campeche... Y los Jaguares al veterano pitcher cubano Yoanner Negrin que ayer mismo debutaron en Mazatlán. Negrin, de 42 abriles, registró 4-3 y 4.05 en carreras limpias admitidas en 2025-2025 con los Cañeros y el pasado verano, 5-7 y Era de 4.87 en 12 asignaciones para los Leones de Yucatán, quienes lo mantuvieron activo después de retirarle su número, una rareza en la pelota profesional...