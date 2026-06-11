Roberto Osuna extendió a 15 apariciones su racha de juegos sin admitir carrera para mantener ventaja con su décimo “hold” de la temporada y ayudar a los Halcones de Softbank a derrotar a los Tigres de Hanshin, 6-2, en el beisbol japonés.

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna extendió a 15 apariciones su racha de juegos sin admitir carrera para mantener ventaja con su décimo “hold” de la temporada y ayudar a los Halcones de Softbank a derrotar a los Tigres de Hanshin, 6-2, en el beisbol japonés.

Lanzó un episodio, el séptimo, permitió un hit, no concedió bases por bolas y no ponchó, en tanto reducía su efectividad a 1.00, en su décimo octava aparición en la temporada en trámite.

En 18 episodios sobre 18 apariciones en 2026, Osuna ha admitido dos rayitas, ambas en dos tercios de inning el 29 de abril, cuando perdió frente a los Búfalos de Orix. Suma 17 chocolates y una base por bolas.

JONATHAN Aranda (.270, 11, 45) se ha tomado un respiro en el todavía incipiente mes de junio, promediando apenas .133 (30-4) en ocho juegos, incluso el de ayer en el que se fue de 4-1 en la victoria de los Rays de Tampa Bay, 7-5, sobre los Medias Rojas de Boston.

En mayo, el primera base y designado estuvo tórrido, de acuerdo a cifras de .374, 4 cuadrangulares y 18 remolcadas, mientras que en abril, aunque sólo bateó .191, descorchó 4 jonrones y mandó a la goma a 20.

Aranda, de 28 años, aspira a su segunda asistencia al Juego de Estrellas que se efectuará en Filadelfia. En 2025 fue convocado como reservista por el mánager de la Liga Americana, el Yankee Aaron Boone.

LOS Cardenales de San Luis regresaron a la lista de lesionados a Ramón Urías, quien en un caso extraño, primero se lastimó el codo derecho y después el izquierdo en el segundo juego de su rehabilitación en la sucursal AAA, Memphis.

El sonorense, quien no juega en las Mayores desde el 3 de mayo, estará sin acción otros diez días o más, en un momento crucial de su trayectoria. Ahora las organizaciones de MLB aguantan menos a los veteranos. Bateó .143 (7-1) en los dos choques en las menores.

En asuntos de México americanos: los Bravos de Atlanta llamaron de su finca AAA, Gwinnett, al toletero Rowdy Tellez y el relevista Víctor Vodnik inició su rehabilitación en la filial de los Rockies de Colorado en la Liga de la Costa del Pacífico.

El lanzador Taijuan Walker no se entendió con los Angelinos de Anaheim, luego de dos salidas en Rookie (0-0, 1.42) y una con los Abejorros de Salt Lake City en AAA (0-0, 3.86). El abridor de México en el Clásico Mundial de 2023 y 2026 fue dejado libre por los Filis de Filadelfia el 26 de abril tras cinco actuaciones en la gran carpa en 2026 (1-4, 9.13).

DESPUÉS de calentar la banca porque no hizo “química” con Mendy López, Fernando Villegas (.341, 3, 14) ya está en el modo estelar conocido por todos, menos, naturalmente, por el dominicano que ahora es coach de bateo de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Hay quienes se mueren con la suya y fue el caso de López que el 6 de mayo se convirtió en el primer mánager despedido en la edición en curso. La directiva lo dejó hacer y deshacer sin sugerir nada y cuando decidieron que era tiempo de que Villegas saliera al campo a diario, lo quitaron y trajeron al puertorriqueño José Molina que sí conoce al jardinero nativo de la capital coahuilense.

López resultó un experimento fallido de los Saraperos que igualmente arrastran la reputación con Molina en el timón. Se sabe que el quisqueyano cotiza alto como instructor ofensivo en la fuerte pelota de su país.

UN día como hoy en 1976: Con una ventaja de 4-3 en la parte baja de la undécima entrada, el relevista de los Medias Blancas, Terry Forster, toleró un jonrón de dos carreras al jugador-mánager de Cleveland, Frank Robinson, y los Indios ganaron 5-4. Este fue un punto de inflexión para los Medias Blancas que terminarían la temporada con un récord de 37-75 y en último lugar.