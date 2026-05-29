Roberto Osuna sigue cumpliendo en su nuevo rol en el beisbol japonés a los Halcones de Softbank. Ayer colgó una argolla a los Gigantes de Yomiuri, en la victoria 8x4 de los campeones vigentes que desde la parte final del calendario 2025 lo degradaron como cerrador, aprovechando un periodo de lesiones del sinaloense.

CIUDAD DE MÉXICO._ Roberto Osuna sigue cumpliendo en su nuevo rol en el beisbol japonés a los Halcones de Softbank. Ayer colgó una argolla a los Gigantes de Yomiuri, en la victoria 8x4 de los campeones vigentes que desde la parte final del calendario 2025 lo degradaron como cerrador, aprovechando un periodo de lesiones del sinaloense.

Osuna trepó al cerrito en el séptimo inning y le bastaron 10 lanzamientos para salir con banderas desplegadas, poniendo la bola en juego, sin ponches ni bases por bolas en un repleto Tokyo Dome (42,273).

En 11 apariciones en el recorrido 2026, sobre 11 episodios, Osuna tiene un registro de 0-1 y 1.64 en carreras limpias, dos “holds”, 8 ponchados y un control que raya en la perfección con 0 bases por bolas y 0 golpeados.

MURIÓ Charlie Moore (.261, 36, 408), cátcher de los Cerveceros de Milwaukee que en 1982 disputaron y perdieron en siete juegos la única Serie Mundial en la historia de la franquicia contra los Cardenales de San Luis.

Se desconocen las causas del deceso de Moore, quien el mes próximo cumpliría 73 años y que rindió 14 de sus 15 campañas al conjunto que nació en 1970 con el traslado de la patente que apenas en 1969 debutó como Pilotos de Seattle.

Aquellos Cerveceros que traían en su orden al bate a los futuros inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown, Robin Yount y Cecil Cooper y en el bullpen a Don Sutton y al cerrador del bigote estilo abarrotero del siglo 19--manubrio de bicicleta—, Rollie Fingers. Se lo dejó crecer en 1972 cuando el dueño de los Atléticos de Oakland, Charles O’Finley, pagó 300 dólares a cada jugador que saliera al campo sin rasurarse.

LOS Rangers de Texas dieron de baja al veterano Andrew McCutchen (.192, 1, 5), probablemente, el último jalón de la cuerda para el veterano jardinero de 39 años que se encontraba en su temporada 18 de una trayectoria en la que durante 12 fue estelar de los Piratas de Pittsburgh (.281, 248, 875), antes de deambular por varias organizaciones.

También rindió en tres para los Filis de Filadelfia (.237, 47, 143) y una con los Gigantes de San Francisco (.255, 15, 55), Yanquis de Nueva York (.237, 17, 69) y Cerveceros (.237, 17, 69).

Su salida del elenco de los “Vigilantes” podría favorecer al todavía novato Alejandro Osuna (.268, 0, 7), pero eso tendrá que demostrarlo el nativo de Los Mochis en el día a día de la ardua carrera en la gran carpa.

ARDEN las plataformas digitales de los Leones de Yucatán por el traslado del jardinero Yadir Drake (.275, 5, 15) a los Algodoneros de Unión Laguna, a cambio del México americano Alfonso Rivas, los derechos de retorno de Dylan Jasso (Miami) y un legionario a ser nombrado más adelante. Es lo malo de hacer creer a la gente que el “cliente siempre tiene la razón”.

Drake es un veterano de 36 años que se encontraba en su sexta campaña con los melenudos y, bueno, todo por servir se acaba, según se observa en sus números que sin ser como para tirarse al piso, no son los acostumbrados por el cubano.

El caso es que al menos unos 200 aficionados se manifestaron en las redes, exigiendo la “devolución” del ídolo y la renuncia del gerente deportivo, David Cortés, mientras suponen que los propietarios del equipo, los Arellano Hernández abonan el camino para llevarse la franquicia a Mazatlán o a Culiacán. ¡Hábrase visto!

UN día como hoy, en 1976: El lanzador de los Astros de Houston, Joe Niekro, conectó el único jonrón de sus 22 años de carrera en las Grandes Ligas, contra su hermano y as de los Bravos de Atlanta, Phil, a quien venció 4-3.

El mexicano Maximino León relevó a Phil con un out en el octavo inning y retiró a los cinco que enfrentó.