$!Roberto Saucedo regresa al Teodoro Mariscal

“Muy contento de estar en el puerto visitando a los amigos, conocidos de tantos años, que me da gusto saludarlos, ya tenía rato que no venía, ahorita ando scouteando, ando viendo unos muchachos que me interesan y venimos a darle un seguimiento”, explicó el famoso “Peludo”.

Saucedo, que dejó marca de 75 jonrones con Venados de Mazatlán, habló un poco de las nuevas caras en el plantel rojo.

“Eddie es un gran ser humano, gran amigo mío antes de mánager, recuerdo cuando llegó a dirigir (en Venados) yo estaba en el equipo, siempre rodeado de esa energía que lo caracteriza.

“Ahora veo mucha gente joven, mucha energía, prospectos, creo que se va a conjuntar con jugadores de experiencia, Eddie (Díaz) y ‘Chino’ Valdez como gerentes son especialistas en armar buenos equipos, creo que tendrán gran temporada”, agregó.

Para esta pretemporada, Venados de Mazatlán cuenta con un número importante de jugadores locales en su lista, que van desde los 16 años, todos prometedores para el beisbol profesional.