PEORIA, Arizona._ El eco del impacto entre el bate y la pelota fue casi tan fuerte como el del enérgico bateador que lo conectó, un batazo rasante sobre la cabeza del jardinero izquierdo que pasó por encima de la pared tras dar un bote y se convirtió en doble.

A simple vista, el batazo parecía más notable que la mayoría, al menos para el dominicano Víctor Robles, y las lecturas de velocidad de salida lo confirmaron: 112.5 mph, más fuerte que cualquier conexión del jardinero de los Marineros en un juego de temporada regular o postemporada desde que llegó a las Grandes Ligas en el 2017.

Fue solo un hit, y en un juego de la Liga del Cactus contra los Medias Blancas el sábado en el que los Marineros llegaron a estar abajo por hasta 16 carreras. Pero también fue el tipo de momento que añadió más credibilidad a la continuidad del gran repunte de Robles desde la temporada pasada.

“Me siento muy cómodo”, dijo Robles. “Me siento como en casa cuando estoy en el plato. Al final del día, yo soy el que va a decidir qué voy a hacer con cada lanzamiento, ya sea que lo voy a batear o no, así que la confianza es clave”.

Robles fue una revelación el año pasado en Seattle, convirtiéndose en una de las mejores historias de la temporada.

Después de ser dejado libre por los Nacionales el 1 de junio, firmó un contrato de Grandes Ligas tres días después con los Marineros, que buscaban profundidad y más producción de sus jardineros, con el plan inicial de utilizar a Robles contra lanzadores zurdos y usarlo como jugador de la banca con velocidad que pudiera entrar tarde en los juegos.

Pero Robles aprovechó la oportunidad y se ganó un puesto de regular, a veces cargando con la ofensiva Seattle. Para cuando Dominic Canzone fue colocado en la lista de lesionados el 10 de julio, Robles se había convertido en el jardinero derecho titular de Seattle, y más tarde ese mes se convirtió en un pilar como primer bate.

“No diría que me sentí incómodo, pero era algo nuevo”, recordó Robles. “Era conocer nuevos jugadores. No sentí que no fuera parte de esa familia, era como entrar en una nueva familia. Y afortunadamente para ellos, me integraron muy bien. Me acogieron. Y vieron los resultados al final de la temporada. Así que estar aquí, comenzando desde el principio del año, estoy muy emocionado”.

En 77 juegos con los Marineros, Robles bateó .328/.393/.467 (.860 OPS) con cuatro jonrones, 20 dobles y 26 carreras impulsadas, lo que equivale a un WAR de 3.2, según FanGraphs, y un OPS+ de 155 (el promedio de la liga es 100).

Los Marineros estaban tan convencidos de que habían desbloqueado algo que firmaron a Robles con una extensión de contrato de dos años y 9.75 millones de dólares el 12 de agosto que incluye 2 millones en incentivos de rendimiento y una opción de club de 9 millones para 2027.

“Encaja increíblemente en nuestro equipo”, aseguró el presidente del departamento de operaciones de beisbol de los Marineros, Jerry Dipoto. “Es una bola de energía. Él hace que las cosas funcionen”.

La mayor pregunta que enfrenta Robles en el 2025 es cuán sostenible fue el repunte. Jugó esencialmente media temporada en Seattle y estuvo tan golpeado como cualquier jugador en la recta final dado lo duro que juega, habiendo lidiado con lesiones en la corva, el flexor de la cadera y la muñeca/mano. Pero nunca fue colocado en la lista de lesionados.

Parte de esa volatilidad también llevó a errores de rendimiento, ningún momento más costoso que cuando Robles fue puesto out intentando robarse el home con las bases llenas en una eventual derrota ante los Yanquis el 17 de septiembre.

Después del encuentro, el mánager de los Marineros, Dan Wilson, elogió la agresividad de Robles, pero también señaló que la situación probablemente no lo requería.

“A veces Vic va a ser puesto out en una jugada que no debería hacer, pero tiene que ser él”, acotó Dipoto. “Está jugando a su manera. Está dejando que su juego hable. Lo animé, y también Dan. Nadie quiere frenarlo”.

Los parámetros de la extensión del contrato de Robles claramente tienen en cuenta su estilo de juego, ya que puede ganar 500 mil por acumular 500 y 600 visitas al plato en el 2025 y 2026 respectivamente. Solo ha logrado 500 apariciones en una temporada, la del 2019, cuando también logró 600 y fue un factor clave para ayudar a los Nacionales a ganar la Serie Mundial de ese año.

También está claro que los Marineros esperan que alcance esos números, porque si es así, significa que está sano y produciendo.