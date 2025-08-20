$!Rockies vapulean a Ohtani en su primera apertura en Coors Field y vencen a Dodgers

DENVER._ Hunter Goodman conectó tres imparables y remolcó tres carreras, Tanner Gordon permitió una anotación en seis innings, y los Rockies de Colorado, el peor equipo de Grandes Ligas, castigaron a Shohei Ohtani en su primera apertura como lanzador en Coors Field al imponerse 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles la noche del miércoles.

Ohtani (0-1) permitió cinco carreras limpias en 4.0 innings. Concedió nueve hits, igualando su tope personal. El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional recibió un pelotazo en la rodilla derecha con un batazo en línea de 93 mph conectada por Orlando Arcia en la cuarta entrada, lo que lo hizo cojear y mostrar dolor. Se mantuvo en el juego y completó el inning. Incluso negoció una base por bolas en su turno del quinto episodio, pero no volvió al partido cuando le tocaba batear en el octavo. No hubo información inmediata sobre la razón de su salida.

Los Rockies, con récord de 37-90 y a 35 juegos de los Dodgers en la División Oeste de la Liga Nacional, han ganado siete de sus últimos nueve. Los Dodgers habían triunfado en 28 de sus 35 enfrentamientos previos contra Colorado desde la temporada 2022.