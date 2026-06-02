Rodríguez, cerca de regresar a los Rays; Assad abrirá en AAA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rays de Tampa Bay han visto adelantos en la rehabilitación de Manuel Rodríguez, quien ha estado tirando en el bullpen, incluso en juegos simulados, pero aún no deciden cuándo comenzará a enfrentar a bateadores.

El primer yucateco en el Big Show convalece de una lesión en el codo que necesitó una cirugía el 8 de agosto de 2025 y se ha dicho que podría volver a mediados del mes de junio que apenas se asoma o a principios de julio.

Rodríguez ha sido un catálogo de averías físicas a su paso por los Cachorros de Chicago y desde 2024 con los Rays, pero sus buenos oficios le han dispensado paciencia de ambas organizaciones.

EN República Dominicana está tomando forma otro “bombazo” para la Liga Mexicana: Wander Franco. El torpedero que hasta 2023 era feliz con un contrato millonario con los Rays de Tampa Bay, fue declarado culpable de abuso a una menor, aunque perdonado judicialmente, lo que no le abrirá las puertas de regreso ni a Estados Unidos y mucho menos a MLB que se rige con sus propias reglas.

Franco y los Rays firmaron en noviembre de 2021 una extensión de contrato por 182 millones de dólares hasta 2032, pero el acuerdo se esfumará en cuanto el equipo y el comisionado se den por notificados.

Si los japoneses o coreanos no se hacen de la vista gorda, como en algunos casos, importando al jugador de cuadro de 22 años, irremediablemente, aterrizará en México en pistas como Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara y Monterrey.

OBSERVACIONES: Javier Assad (0-2, 7.80) saldrá hoy por el triunfo que le ha sido esquivo con los Cachorros de Iowa, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde se encuentra desde el pasado 19 de mayo.

En Taiwán, Marcelo Martínez también vive un destierro en las menores de los Dragones de Wei Chuan con todo y su 0.74 en carreras limpias, en seis aperturas y 36 innings en que registra 2-1 con 24 chocolates. No lanza en el equipo grande desde el 22 de mayo.

ATENDIENDO atenta petición del mánager puertorriqueño, José Molina, la directiva de los Saraperos de Saltillo despidió al coach de banca, el venezolano Wilfredo Romero, y al de bateo Juan Carlos Canizales y los suplió con su paisano José Valentín y Darryl Brinkley, respectivamente.

Valentín dirigió un rato a los Dorados de Chihuahua en 2026 (11-16) y en 2024 a los Guerreros de Oaxaca (16-18). Brinkley, reconocido como instructor, estuvo como mánager de estreno con los Pericos de Puebla (17-13) hasta el 21 de mayo pasado.

Romero y Canizales son de los más cotizados en sus respectivas atribuciones en la pelota azteca, pero son gajes del oficio ceder el lugar cuando un piloto exige trabajar con gente de todas sus confianzas.

UN día como hoy, en 1982- Ramón Arano se convirtió en el primer pitcher y único hasta ahora con 300 victorias en la Liga Mexicana, al vencer los Diablos Rojos a los Acereros, 6-5, en Monclova.

En 1995 - Pedro Martínez, de Montreal, lanzó nueve entradas perfectas contra San Diego antes de permitir un doble a Bip Roberts en la décima, en la victoria de los Expos por 1-0 sobre los Padres. Martínez se convirtió en el segundo lanzador en la historia, después de Harvey Haddix, en ver interrumpido un juego perfecto en extra innings.

Mañanitas para José Tolentino (65), Nelson Liriano (62), José Molina (51), Ramón Urías (32), Sasagi Sánchez (32) y Luis Urías (29).

-“La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva”.- José Saramago.

EN seguidillas.- El mazatleco y otrora prospecto de los Cachorros de Chicago, Juan Mora, no ha sentido el peso de la temporada de confirmación para un novato del año en la Liga Mexicana, según números de .341, dos cuadrangulares y 16 impulsadas con los Acereros de Monclova... Manny Barreda, quien en 2025 declaró que el nivel de la Liga Mexicana es cercano al de Grandes Ligas, sólo ha tenido decisión en tres de sus ocho salidas en 2026 con los Saraperos, todas derrotas, con 7.20 en carreras limpias admitidas... Después de aportar para los dos campeonatos de los Diablos Rojos, el venezolano José Rondón (.331, 9, 37) es una de las piezas clave en el resurgimiento en la zona norte de los Rieleros de Aguascalientes... Los Algodoneros de Unión Laguna ya debutaron al cubano Yadir Drake (.444, 0, 3) que dejó corazones rotos en Yucatán (.275, 5, 15), no tanto por su rendimiento, sino porque era de los que más ganas le echaba, a decir de los y las que lo quieren de vuelta... Hasta funciones de cine presentan los Jaguares de Nayarit en el estadio Coloso del Pacífico Alejo Peralta, que ha estado abierto prácticamente desde que cayó el último out de su primera campaña en la Liga Mexicana del Pacífico.