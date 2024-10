Una de las figuras más queridas en el beisbol durante años, Francona tuvo una foja de 1 mil 950-1 mil 672 a lo largo de 23 temporadas como mánager de las mayores con Filadelfia (1997-2000), los Medias Rojas (2004-2011) y los Guardianes (2013-23).

Fue afectado por problemas médicos graves durante sus últimos años en Cleveland, pero nunca llegó a considerar que su salida del club era un retiro.

“Nunca estuve realmente preocupado por la palabra ‘retiro’”, comentó el año pasado. “Supongo que, cuando dices retiro, es como que te vas a casa y no haces nada. No me siento así tampoco. Se nos ocurrirá algo que tenga sentido”.

Parece que ha encontrado ese “algo” en el otro extremo del estado de Ohio.

Con 1 mil 950 triunfos, ocupa el décimo tercer sitio en la lista histórica, entre Casey Stengel (1 mil 905) y Leo Durocher (2 mil 88), otros dos pilotos adorados por los fanáticos y los peloteros.