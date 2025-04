PHOENIX._ Era el sexto inning del juego del domingo y Torey Lovullo tenía que tomar una decisión. Su equipo estaba, en sus palabras, pasándola mal ofensivamente en ese momento y necesitaba una chispa. El mánager de los Diamondbacks examinó sus opciones y mandó a Pavin Smith a batear por el segunda base Garrett Hampson.

Eso significaba que el dominicano Ketel Marte, quien era el bateador designado, iba a tener que jugar a la defensiva en el séptimo y que Arizona tendría que insertar a un lanzador en ese lugar de la alineación. Mientras repasaba su lista de jugadores disponibles, Lovullo se dio cuenta de que iba a necesitar que uno de sus pítchers bateara como emergente al final del juego.

La última vez que un lanzador a tiempo completo dio un hit en un juego de Grandes Ligas había sido Zack Greinke en el Juego 4 de la Serie Mundial del 2021, antes de que se implementara el bateador designado universal. Eso también sucedió en un turno como emergente.

Lovullo llamó al bullpen para pedir al relevista Ryne Nelson.

“Estoy proyectando que batees en el noveno, muy probablemente en el décimo inning, así que por qué no bajas aquí y haces algunos swings”, le dijo Lovullo a Nelson.

Durante casi dos años, Nelson, quien jugó como campocorto durante dos temporadas en la Universidad de Oregon, le ha estado diciendo a Lovullo que podía batear si era necesario. El año pasado, cuando Lovullo recurrió al relevista Scott McGough para batear como emergente en una situación similar y McGough se ponchó, el mánager le preguntó a Nelson qué habría hecho él en esa situación.

“Hubiera bateado un misil a alguna parte”, le respondió Nelson.

Cuando Nelson se paró en el plato el domingo, los Diamondbacks estaban en medio de un inning épico que los vería enviar a 12 hombres al home y anotar ocho carreras para convertir un déficit de 6-2 en una victoria de 10-6.

El venezolano Eugenio Suárez estaba en primera, Josh Naylor en segunda y había un out. A pesar de que Nelson no había bateado en un juego desde la universidad en 2018, Lovullo no le pidió que tocara la bola.

“No me importa si haces un out”, le comentó Lovullo. “Solo sube allí, levanta las manos y fájate. No te quedes mirando un strike, sube allí y que pase lo que tenga que pasar”.

Sin embargo, antes de que Nelson pudiera hacer swing, Naylor y Suárez ejecutaron un doble robo para poner corredores en segunda y tercera. Eso significaba que los Cachorros tenían que jugar cuadro adentro para intentar hacer un out en el plato.

“Una vez que llegaron a segunda y tercera, pensé, ‘Está bien, hombre, ahora tengo un trabajo que hacer. Ya no es solo por diversión, hay algunas carreras para impulsar’”, reconoció Nelson. “Solo traté de bajar el pie y poner el bate en la bola”.

Nelson no bateó exactamente un misil, fue un rolling a 89.8 mph por el centro del terreno, pero con el cuadro adelantado, pasó fácilmente al torpedero Dansby Swanson rumbo al jardín central. Naylor anotó desde tercera, aunque Suárez fue puesto out en el plato por Pete Crow-Armstrong.

Fue un gran momento para los compañeros de equipo de Nelson, quienes lo celebraron en el dugout después de que él mismo anotó dos lanzamientos más tarde con un sencillo de Alek Thomas.