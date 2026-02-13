Horas después de que los Piratas de Pittsburgh anunciaron oficialmente la firma de José Urquidy por un año y un millón 500 mil dólares, trascendió que el mazatleco declinó a la invitación para el Clásico Mundial.

CIUDAD DE MÉXICO._ Horas después de que los Piratas de Pittsburgh anunciaron oficialmente la firma de José Urquidy por un año y un millón 500 mil dólares, trascendió que el mazatleco declinó a la invitación para el Clásico Mundial.

Urquidy de inmediato fue agregado al róster de 40 del club de la Liga Nacional y para lo cual colocaron en la lista de 60 días a Jared Jones, maltrecho del codo derecho que podría requerir de una operación.

La nueva adición de los bucaneros es un enigma para el cuerpo técnico encabezado por el mánager, Don Kelly, debido a las lesiones que lo limitaron a dos innings en Grandes Ligas en 2025, con los Tigres de Detroit. Confían en su plena recuperación.

Los Piratas tenían en Urquidy un plan B mientras pretendían al dominicano, Framber Valdez, quien se arregló con los Tigres de Detroit. Ahora que es suyo se hacen a la idea de que el diestro de 30 años conserva el potencial que le permitió lucir en juegos de Serie Mundial, alternando con Valdez cuando eran parte de la rotación de los Astros de Houston.

EN el umbral de los 30 años y experiencia de tres temporadas en Grandes Ligas, el relevista de los Rangers de Texas, Robert García, es una de las novedades entre los México americanos en la selección nacional que disputará el Clásico Mundial.

Es un zurdo que no niega la cruz de su parroquia con su lugar de nacimiento, Manteca, California, y lo “descubrió” el gerente del “tricolor”, Rodrigo López, alertado por sus mejores guarismos en 2025: 4-8, 9 rescates y efectividad de 2.95 para los Rangers de Texas.

De acuerdo a los planes del mánager de los texanos, Skip Schumaker, García tendrá la oportunidad de pelear por el puesto de cerrador en el spring trainning, compitiendo con Chris Martin.

En el bullpen de la selección, García sería el encargado de preparar en el octavo inning la aparición del taponero estelar de los Marineros de Seattle, el sinaloense Andrés Muñoz.

Pero hay varios más que MLB los registró con la bandera estadounidense por un lado y que aceptaron ponerse a las órdenes de Benjamín Gil. Los jugadores de cuadro Joey Ortiz (Milwaukee) y Nick González (Pittsburgh), y los lanzadores Taj Bradley (Minnesota) y Víctor Bodnik (Colorado).

Bradley es el sustituto en la rotación abridora del lesionado Patrick Sandoval, mientras que Bodnick será una adición en el bullpen que pinta para una fortaleza a partir del sexto o séptimo episodios.

OBSERVACIONES: Alejandro Kirk reportó ayer al campamento de pretemporada de los Azulejos de Toronto, en Dunedin, Florida. El receptor de 26 años va por su séptima temporada, quinta como titular, después de un verano en que implantó marca personales en jonrones (15) y producidas (76).

Luego de que las averías físicas estropearon su rendimiento en 2025 (3-1, 8, 4.15), Roberto Osuna se alista para su tercera de cuatro campañas firmadas con los Halcones de Softbank, campeones defensores en el beisbol japonés.

UN día como hoy, en 1995 - Los Dodgers de Los Ángeles acuerdan con el pítcher estrella japonés, Hideo Nomo, con un contrato que incluye una bonificación de 2 millones de dólares.

Nomo ganó 78 juegos con los Kintetsu Buffaloes en las últimas cuatro temporadas. Siendo el primer jugador nipón en las Grandes Ligas en tres décadas, se convertirá en el Novato del Año de la Liga Nacional este año.

En 1996 - Los Cardenales de San Luis completan un intercambio largamente rumoreado: adquieren al cerrador Dennis Eckersley, de los Atléticos de Oakland, a cambio del relevista de ligas menores Steve Montgomery. Eckersley reemplazará a Tom Henke, quien anunció su retiro el mes pasado.

Estas son las mañanitas para Juan Jesús Álvarez (61), Howie Clark (52), Alejandro Soto (40) y Henry Urrutia (39).