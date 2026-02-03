Sacan los Astros a Isaac Paredes del Clásico Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El cubano Odrisamer Despaigne lanzó pelota de cinco hits y una carrera en seis innings y tres relevistas no permitieron más daño, para que los Tomateros de Culiacán se metieran a la pelea con su primera victoria en la Serie del Caribe, 2x1, sobre los Federales de Chiriquí, de Panamá.

Un doblete del encendido Rodolfo Amador (.750, 0, 3) impulsó en el tercer inning las dos anotaciones que dieron tempranera ventaja a México Verde, contra el derrotado Jorge García.

No hubo más, sólo aproximaciones que hicieron temer a los 4 mil 106 aficionados, en su mayoría mexicanos, de otro final como el de la jornada inaugural frente a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico).

Pero Sasagi Sánchez, Rafael Córdoba y Guadalupe Chávez, quien se adjudicó el rescate, bajaron la cortina, después de que en el séptimo tramo un doblete de Abraham Rodríguez vulneró y mandó a las duchas a Despaigne con la rayita de la pizarra definitiva.

Los Tomateros enfrentarán este miércoles a los Charros de Jalisco (México Rojo), en lo que algunos consideran una revancha para los pupilos de Lorenzo Bundy por la barrida en la serie final.

UNA noticia buena y mala sobre Isaac Paredes. La buena: el tercera base evitó el arbitraje firmando con los Astros de Houston por un año y 9.35 millones de dólares, la mayor cifra anual de su carrera en el Big Show.

La mala: el equipo de la Liga Americana informó que el también bateador designado no jugará el Clásico Mundial, siendo el tercero de la ofensiva texana que no es autorizado, después del venezolano José Altuve y el puertorriqueño Carlos Correa.

De acuerdo al gerente general de los Astros, Dana Brown, el club desea vigilar la evolución de la lesión en el tendón de la corva izquierda que mantuvo alejado un tiempo al mexicano en 2025.

Paredes participó en 9 juegos del calendario regular (.292, 0, 2) y en seis de los playoffs (.333, 2, 6) el pasado invierno con los Naranjeros de Hermosillo y apenas el pasado domingo estuvo en un juego de exhibición entre profesionales y amateurs en Navojoa.

UN día como hoy, hace medio siglo (1976) - El juez federal John W. Oliver confirma una decisión reciente del árbitro Peter Seitz, quien había concedido la agencia libre a los lanzadores Andy Messersmith y Dave McNally.

Ambos jugadores habían impugnado la cláusula de reserva del beisbol. Messersmith firmará un contrato de agente libre con los Bravos de Atlanta, mientras que McNally permanecerá retirado.

El 4 de febrero de 1982- El Novato del Año, Cy Young y ganador de un juego de Serie Mundial en 1981, Fernando Valenzuela, tiró siete innings sin hits ni carreras, hasta que su compañero en los Dodgers, Cándido Maldonado, le abrió el octavo inning con un doble. Pero al final el zurdo salió con los brazos en alto con una blanqueada combinada, 14-0, de los Naranjeros sobre los Leones de Ponce (Puerto Rico), en el juego inaugural de la Serie del Caribe en el estadio Héctor Espino de Hermosillo.

Estas son las mañanitas para Maximino León (76), Dan Plesac (64), Remigio Díaz (58) y Chris Coste (53).

“-Wall Street es el único lugar al que la gente va en un Rolls Royce para recibir consejos de gente que viaja en metro.”- Warren Buffett.

ENTRE suspensivos.- El camarero de los Jaguares de Nayarit, Carlos Sepúlveda (3-1 y anotada), debutó ayer como refuerzo de los Tomateros, aunque por una vía distinta a la cercana Tepic... El otrora prospecto de los Cachorros de Chicago llegó procedente de la Liga Venezolana, en donde rindió para los campeones Navegantes de Magallanes desde las jornadas del “round robin”... A Sepúlveda no le tocó el festejo de los nuevos monarcas de la LVBP. Se vino a México tras participar en los primeros cuatro juegos de la final en la que los dirigidos por el puertorriqueño, Yadier Molina, se coronaron en seis ante los Caribes de Anzoátegui... El recién retirado receptor, Sebastián Valle, es uno de los mexicanos que fueron campeones en la Liga Dominicana. El mochiteco festejó con los Leones de Escogido en 2016.