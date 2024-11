CIUDAD DE MÉXICO._ Exponentes de la generación de cristal, algunos paisanos agentes libres deberían seguir el ejemplo de Joey Meneses que se pone en forma con los Tomateros de Culiacán.

Son los casos de Luis González, Víctor Arano, Alejo López y Luis Urías, mientras José Urquidy se repone de una avería en el brazo y de la sorpresa y decepción que a no dudar le causaron los Astros de Houston, dejando libre al mazatleco.

Hay otras historias de la vida real, como las de los serpentineros Víctor González y Humberto Castellanos, que se unirán a los Charros de Jalisco tras participar en el Premier 12 a la vuelta de la esquina.

LOS Venados de Mazatlán agregaron a su elenco a dos extranjeros más, el bateador Phillips Ervin, y el pítcher Sammuel Tavárez, ambos de ligas independientes estadounidenses.

Ocupan los lugares del receptor dominicano Carlos Castro (.258, 1, 7) y el jardinero colombiano Dilson Herrera (.261, 1, 7), en el plantel que desde hace unos días dirige Juan José Pacho.

Previamente, habían despedido al italiano Alex Liddi (.130, 0, 7) y al panameño Isaías Tejeda (.100, 0, 0), y perdieron a causa de una fractura en un pie al veterano dominicano Francisco Peguero (.235, 0, 2).

Del combo original de importados, los Venados mantienen a los lanzadores Luis Escobar (0-2, 3.66), Nolan Kingham (1-2, 2.55), Alexander Tovalin (0-1, 15.40) y JP Woodward (0-1, 5-06).

UN día como hoy, en 1974-En un encuentro acortado a 4 innings y medio debido a la lluvia, los Ostioneros de Guaymas se impusieron 3x2 a los Yaquis en Ciudad Obregón. En los otros frente de la liga no hubo actividad por el mal tiempo.

En 2017, murió el ex lanzador Roy Halladay cuando un avión privado que piloteaba se estrella en el Golfo de México, a 10 millas al oeste de San Petersburgo, Florida. Tenía 40 años.

Halladay ganó dos trofeos Cy Young, lanzó un juego perfecto y en 2019 fue electo para el Salón de la Fama de Cooperstown con el 85% de los votos.

**” Me gusta hablar de pitcheo y de beisbol, pero no tengo todas las respuestas. No pretendo tenerlas, pero estoy más que feliz de compartir mis creencias”.- Roy Halladay.

EN seguidillas.- Ayer se realizó el funeral de Fernando Valenzuela con una misa en una iglesia del centro de Los Ángeles y traslado a un cementerio citadino... Su ex compañero en las filas de los Dodgers y con quien hacía “batería” en sus jornadas de gloria, Mike Scioscia, fue uno de los oradores en la ceremonia trasmitida en vivo en las redes y en cuyo final se escucharon las notas de un mariachi... Albert Pujols (Escogido) y Yadier Molina (Águilas), quienes por muchos años compartieron la marquesina de los Cardenales de San Luis, se enfrentaron en la Lidom ahora en la faceta de mánagers, ganando el dominicano el primer “round” al puertorriqueño... Los Charros llevan varias jornadas reportando asistencias por debajo de 4 mil aficionados que habrían llenado el Estadio Tecnológico, que ya no existe y en donde el Toro Valenzuela cautivó en las cálidas noches de 1992 y 1994. El detalle es que al Panamericano de Zapopan le caben 16,500 y aquello se ve desolado y sin ilusiones con las huestes de Benjamín Gil batallando para salir de la parte baja del standing.

rl4460520@gmail.com