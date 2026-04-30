Salva Muñoz, ganó Martínez y perdió Osuna

Después de un inicio de temporada tortuoso que aún se refleja en su efectividad, el cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (3-2, 6, 6.00), iría en franca recuperación, según evidencias de sus pasadas seis actuaciones, entre ellas, la de ayer, salvando su sexto juego en el triunfo sobre los Mellizos de Minnesota, 5x3.

CIUDAD DE MÉXICO._ Después de un inicio de temporada tortuoso que aún se refleja en su efectividad, el cerrador de los Marineros de Seattle, Andrés Muñoz (3-2, 6, 6.00), iría en franca recuperación, según evidencias de sus pasadas seis actuaciones, entre ellas, la de ayer, salvando su sexto juego en el triunfo sobre los Mellizos de Minnesota, 5x3.

Retiró en orden el noveno inning en el que ponchó a dos, para extender a seis relevos su buena racha, con 1.69 en carreras limpias admitidas, 10 ponchados y una base por bolas, en cinco entradas y un tercio.

Muñoz llegó a 84 rescates en su trayectoria que lo ubican en la quinta posición entre los mexicanos de todos los tiempos, debajo de Joakim Soria (229), Roberto Osuna (155), Sergio Romo (137) y Aurelio López (93).

Más mexicanos en jornada diurna del miércoles en MLB: El cubano-mexicano Randy Arozarena (.280, 2, 11), de 3-0, un boleto y anotada con los Marineros y Jonathan Aranda (.220, 7, 29) no tuvo suerte en cuatro turnos al caer los Rays de Tampa Bay, 3 a 1, ante los Guardianes de Cleveland.

Mientras que Jarren Durán (.170, 1, 11), de 1-0, y Marcelo Mayer (.253, 1, 7) conectó un hit en dos oportunidades, por los Medias Rojas de Boston que mordieron el polvo en dos de tres desafíos en Toronto, ayer, 8-3.

MARCELO Martínez (2-0, 0.00) ligó su tercera apertura y segunda victoria sin permitir carreras con una sólida labor de 5 hits en siete innings, en un duelo de pitcheo en el que los Dragones de Wei Chuan vencieron a United-Lions, 1x0, en la Liga de Taiwán.

El zurdo, que ponchó a cuatro y otorgó una base por bolas, superó al derecho dominicano Denyi Reyes, quien permitió un jonrón que marcó la diferencia en el sexto episodio al primer bat, Kuo Tian Shin.

En otro inicio prometedor del tamaulipeco en la CPBL, ha ponchado a 17 y concedido 3 boletos en 17 innings y un tercio. En dos temporadas y fracción, registra 28-11 y 2.16 en carreras limpias admitidas, con 229 chocolates.

Entre tanto, ahí nomás tras lomita, en Japón, el ex bigleaguer Roberto Osuna (0-1, 6.00) perdió en su tercera aparición del año en la Liga del Pacífico con los Halcones de Softbank, 5-4, contra los Búfalos de Orix.

Con la pizarra 4-3 a favor, el sinaloense falló en su rol de preparador en el octavo episodio, admitiendo tres imparables y dos carreras limpias. No ponchó ni concedió bases por bolas en un inning.

EN AAA, el jalisciense Gerardo Carrillo vive un primer mes de surtido completo en la sucursal de los Diamondbacks de Arizona: 3-2, 2 salvados y efectividad de 5.06 con los Aces de Reno.

Otra: Joey Meneses (.304, 4, 24) sigue esperando que los Atléticos que viven en Sacramento lo regresen a Grandes Ligas, lo cual el “culichi”pide a punta de batazos.

Una más: Los A's inhabilitaron con una mano fracturada a Max Muncy (..239, 2, 7), el homónimo del jonronero de los Dodgers de Los Ángeles, y el elegido para suplirlo en el róster resultó Brett Harris (.276, 2, 15).

Y Alan Rangel (2-2, 2.70) perdió su primera decisión posterior a su retorno de las Mayores, en la filial de los Filis de Filadelfia, Lehigh Valley, pero manteniendo su buena estampa.

UN día como hoy, en 2000.- Randy Johnson, de los Diamondbacks de Arizona, derrotó a los Cachorros de Chicago por 6-0, convirtiéndose así en el tercer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en ganar seis juegos en abril.

Mañanitas para los gemelos Albino (46) y Sergio Contreras (46). Hoy cumpliría años Phil Gardner (1949-2026), quien falleció el pasado 11 de abril.

-“Hay mucha gente que tiene miedo decir lo que quiere, por eso nunca lo consiguen”.- Madonna.

EN seguidillas.- A menos de un año de que los Leones de Yucatán le retiraron su número (25), el veterano cubano Yoanner Negrin ha ganado sus dos decisiones de 2026 para los peninsulares, aunque con 4.70 en carreras limpias...