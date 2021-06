KANSAS CITY._ El venezolano Salvador Pérez ofreció una sencilla explicación sobre de por qué está luciendo tanto poder este año.

Apretó sus músculos, se sonrío y dijo: “Las pesas. Estoy más fuerte”.

El receptor veterano de los Reales ha alcanzado la mayor velocidad de salida promedio de sus batazos en su carrera, 92.9 mph. Su media de por vida es de 89.4 mph. Sus 85 batazos de fuerza (con una velocidad de salida de al menos 95 mph) es la segunda mayor cantidad, sólo por detrás del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Y en el primero de la serie ante los Mellizos en el Kauffman Stadium el jueves, el oriundo de Valencia añadió otro más, con un cuadrangular de 456 pies por el jardín central, para llegar a 13 jonrones y ampliar su liderato dentro del equipo.

Pérez profundizó un poco más sobre el motivo de su gran comienzo de campaña, en la que batea .284/.312/.536.

“Lo principal es tratar de conocer al lanzador que enfrentas cada día”, dijo Pérez. “Tratar de ver cómo le gusta lanzar. Mirar a alguien y ver cómo te mira, la manera en la que le tira a los demás. Tratar de conocer un poco más eso”.

Lo que también ha sido impresionante es que Pérez ha jugado todos los días en esta temporada. En sus días de descanso de la receptoría, como el jueves, sale como bateador designado. Los Reales llevan sólo 54 encuentros en el año, pero Pérez, de 31, tiene el número 162 fijado en su objetivo, luego de perderse todo el 2019 debido a una cirugía Tommy John y disputar una temporada acortada en el 2020 producto de la pandemia.

“Puedo decir en un 100% que ésa es una de mis metas” confesó Pérez. “Voy a mantener eso en mi mente entre las cosas que quiero hacer este año. Hablo con Dios todos los días para que me dé salid y yo pueda estar en la alineación todos los días. Es una de mis metas, algo que quiero hacer antes del final de mi carrera. Por la manera en la que me preparo en el receso de temporada, en los entrenamientos y en la campaña, me preguntó, ‘¿Por qué no?’, ¿sabes? Me siento preparado. No me siento cansado, mi cuerpo está bien. Creo que lo demuestro. Corro fuerte a la inicial, juego duro. Así que sí, es algo que tengo en mente. Esperemos que pueda continuarlo”.