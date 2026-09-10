Salvamento 26 para Andrés Muñoz; pretemporada de los Mayos en Ciudad Obregón

Andrés Muñoz (5-5, 26, 4.08), que ayer bajó la cortina en el triunfo de los Marineros de Seattle 3x2 sobre los Rangers de Texas, despegó en el último mes del rol regular con expectativas de seguir ayudando a un equipo que, matemáticamente, todavía tiene posibilidades de conseguir un boleto de comodín, aunque con limitado margen de maniobra.

CIUDAD DE MÉXICO._ Andrés Muñoz (5-5, 26, 4.08), que ayer bajó la cortina en el triunfo de los Marineros de Seattle 3x2 sobre los Rangers de Texas, despegó en el último mes del rol regular con expectativas de seguir ayudando a un equipo que, matemáticamente, todavía tiene posibilidades de conseguir un boleto de comodín, aunque con limitado margen de maniobra.

Con el resultado del miércoles los Marineros (68-74) quedaron a seis juegos de los dueños por ahora del tercer y último “wild card” en la Liga Americana, los Guardianes de Cleveland (78-72), y de paso metieron zancadilla a los Rangers de Texas (72-74), en una pelea que también involucra a los Azulejos de Toronto (73-74) que fueron a Sacramento a perder dos de tres con los Atléticos (59-88) que arrastran la cobija.

Los Yanquis de Nueva York y los Medias Rojas de Boston irían en caballo de hacienda en la carrera por los comodines y en la que tampoco se puede descartar a los Orioles de Baltimore (70-76) y Mellizos de Minnesota (69-77).

En lo individual, Muñoz llegó a 104 rescates en su trayectoria, 103 en la trinchera de Seattle que lo afianza en el “top 4” histórico de los Marineros que encabeza el japonés Kazuhiro Sasaki (129) y en el que aparecen el puertorriqueño Edwin Díaz (109) y JJ Putz (110). Los tres inalcanzables para el sinaloense en lo que falta del extenso almanaque del Big Show, salvo un cierre ciclónico que le permitiría rebasar a Díaz y Puttz.

Más mexicanos que se levantaron más temprano, ayer: Alejandro Kirk (.276, 9, 36), de 3-1, en el choque diurno en Sacramento, California que presenciaron 7,217 personas... Randy Arozarena (.273, 22, 67), de 4-1... Luis Gastélum (4-3, 4.85) tiró un inning perfecto (1k) en tropiezo de los Cardenales de San Luis, 7-6 en San Francisco, y Ramón Urías (.157, 4, 9), de 1-0 como emergente.

LOS Mayos de Navojoa no dan buenas señales practicando en el viejo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón, el céntrico Tomás Oroz Gaytán, pero su presidente Víctor Cuevas Valenzuela asegura que solo será temporal.

El controvertido empresario confía en que su parque en reconstrucción, el Manuel “Ciclón” Echeverría, esté listo para entrenar allí y celebrar algunos juegos de preparación, previo al arranque de la campaña el 14 de octubre, precisamente, contra sus vecinos Yaquis.

La verdad es que, luego del “tour” permanente de los Mayos que mutaron en Tucson Baseball Team, en 2025-2026, cualquier imponderable no quitará el sueño a nadie en la ciudad del sur de Sonora.

TRES de tres: Ramón Orantes, mánager de los Pericos de Puebla que ganaron series de playoffs a los Piratas de Campeche y Diablos Rojos y perdieron ante los Olmecas de Tabasco, reportó a los entrenamientos de los Algodoneros de Guasave para ponerse a las órdenes de su colega Óscar Robles. El ex tercera base e inmortal del Salón de la Fama del Beisbol mexicano será coach de banca.

Los Olmecas de Tabasco no respetaron en el primer juego de la serie final al líder de efectividad del circuito, Daniel Martínez (7-1, 1.94), quien se marchó a las duchas con un castigo de 4 hits y 4 carreras en dos innings y dos tercios. El México americano perdió el invicto en la postemporada 2026 (3-1, 4.15).

Hace 33 años, los Olmecas también ganaron el juego uno de la final a los Tecolotes de los Dos Laredos, 3x2, con serpentina del mazatleco Ricardo Osuna, en el West Martin Field de Laredo, Texas, para coronarse en su entonces destartalado parque Centenario.

UN día como hoy en 1976 – Nolan Ryan logró una victoria de 3-2 para los Ángeles de California permitiendo solo tres imparables y ponchando a 18 bateadores de los Medias Blancas de Chicago. Bart Johnson carga con la derrota.

En 1980- Los Dodgers de Los Ángeles subieron de su sucursal AA, los Misioneros de San Antonio, a Fernando Valenzuela y el nativo de Sonora cierra la temporada de Grandes Ligas con marca de 2-0 y no permitió carreras en 17 innings y dos tercios en labores de relevo.

Estas son las mañanitas para Randy Johnson (63), Joey Votto (43), Paul Goldschmidt (39) y Luis González (31).

-“Requiere menos esfuerzo intelectual condenar que pensar”.- Emma Goldman.