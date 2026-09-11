Salvamento 27 para Andrés Muñoz; reanudan serie final en la Liga Mexicana

En otra jornada tempranera para algunos mexicanos, Andrés Muñoz (5-5, 27, 3.98) se apuntó un rescate por segundo juego consecutivo y los Marineros de Seattle vencieron a los Rangers de Texas, 4x3, para ganar 2-1 la serie como locales.

CIUDAD DE MÉXICO._ En otra jornada tempranera para algunos mexicanos, Andrés Muñoz (5-5, 27, 3.98) se apuntó un rescate por segundo juego consecutivo y los Marineros de Seattle vencieron a los Rangers de Texas, 4x3, para ganar 2-1 la serie como locales.

No fue una de las acostumbradas exhibiciones de Muñoz, quien batalló con su descontrol caminando a dos y no ponchó, pero le alcanzó para salir a flote y mantener vivas las remotas posibilidades de su equipo de obtener un boleto “wild card”.

En cinco relevos en el mes de la patria, el sinaloense va de 3-3 en situación de rescate, y no ha tolerado carreras en cuatro innings y dos tercios en los que recetó cinco chocolates y otorgó tres bases por bolas.

El México-cubano Randy Arozarena (.272, 22, 67) tuvo una participación de 2-1 y un boleto, en tanto, Joanthan Aranda (.277, 19, 86) se levantó de la banca para empuñar como emergente (1-0), al caer los Rays de Tampa Bay 3-1 contra los Bravos de Atlanta, en encuentro entre punteros divisionales.

Asimismo, los Astros de Houston se impusieron 2-1 como visitantes a los Filis de Filadelfia para incrementar a tres juegos la distancia como líder del oeste. Isaac Paredes (.260, 19, 82), de 4-1 por los texanos.

ROBERTO Osuna logró ayer mantener una ventaja (19), lanzando un innings en blanco, para ayudar a los Halcones de Softbank a derrotar a los Luchadores de Nippon Ham, 3x2, en la Liga del Pacífico de Japón.

El ex bigleaguer permitió un hit, ponchó a dos y no obsequió bases por bolas. Fue su primer “hold” desde el 5 de agosto, cuando lo hizo frente a Nippon Ham en un triunfo 7 a 5 en que retiró en riguroso orden a los tres que encaró.

En una temporada de altibajos y un nuevo rol tras forjar su fama como cerrador en las Mayores, Osuna (1-2) tiene una efectividad de 2.90 en 40 entradas y un tercio, con 40 ponches y 8 bases por bolas,

EN Villahermosa, capital tabasqueña, amenazan con “fundir” a los Toros de Tijuana con las temperaturas de la época superiores a los 30 grados. No es para tanto. Tampoco la percepción de que la serie final de la Liga Mexicana se reanuda hoy con aparente ventaja para los Olmecas por haber sacado una victoria en la frontera.

Si algún equipo de la actual postemporada sabe jugar de visita son los Toros que, primero fueron a Torreón a eliminar a los Algodoneros de Unión Laguna (3-0); enseguida al Panamericano de Zapopan a aplicar similar tormento a los Charros y ya encarrerados, a Monterrey a tronar a los Sultanes. Marcador, Tijuana 9, la casa 0, en las rondas de vencer o morir.

Hace 33 años los Olmecas que dirigía Juan Navarrete disputaron y ganaron su primera final a los Tecolotes, ganando tres juegos consecutivos en su parque tras dividir en Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Con un aforo cercano a los 8 mil espectadores, los Olmecas confían en hacer valer la localía en el reconstruido Centenario 27 de Febrero. En Tijuana, los Toros armaron la fiesta, pero sin llenar el estadio (17 mil) con asistencias de 14,768 y 13,224.

UN día como hoy en 1976 - Minnie Miñoso bateó para los Medias Blancas una ausencia de 12 años. No logra conectar imparables en sus tres turnos contra Frank Tanana, pero su aparición lo convierte en uno de los pocos jugadores de las Grandes Ligas en jugar durante cuatro décadas.

Su turno al bate en 1980 lo igualará con Nick Altrock como jugador activo a lo largo de cinco décadas. Satchel Paige también alcanzará ese estatus cuando las Ligas Negras sean reconocidas como Grandes Ligas en 2020.

En 2001 – Se aplazan todos los juegos de las Grandes Ligas debido a los ataques terroristas contra el World Trade Center, el Pentágono y el vuelo 93. La actividad se reanudará hasta el 17 de septiembre.

Los Azulejos realizaron un viaje de 12 horas en autobús desde Baltimore de regreso a Toronto, y el Yankee Stadium fue evacuado como medida de precaución. Los ex jugadores de ligas menores Marty Boryczewski, Mark Hindy, Mike Weinberg y Brent Woodall murieron en los ataques.