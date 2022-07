CULIACÁN._ La victoria 50 de los Toros de Tijuana se la acreditó el derecho guinda Sam Dyson.

El relevista trabajó la sexta entrada del juego de este miércoles contra Mariachis, sin permitir anotación. En total, admitió par de hits y ponchó un bateador. Realizó 16 lanzamientos de los cuales, once fueron strikes (69 por ciento).

Dyson ingresó al enfrentamiento con ventaja de 10-7.

La victoria se le adjudicó por criterio del anotador oficial, debido a que el abridor Tyler Alexander no completó las cinco entradas que marca la regla.

El relevista previo a Dyson, Luis Javier (Javy) Guerra, solamente lanzó un tercio.

En el mismo duelo, Efrén Navarro se fue de 4-1 con su cuarto jonrón de la 2022.

DIEGO MADERO LA BOTA Y RELEVA SAUCEDA

El jugador de cuadro Diego Madero, llegó a diez jonrones en la temporada de Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Madero se fue de 2-1 con el vuelacercas y dos producidas, con lo que suma 49.

En ese mismo juego (derrota de Piratas vs Tecolotes), el culichi José Ángel Sauceda relevó al abridor Jaime Lugo, quien no pudo sacar out. Sauceda lanzó tres entradas y dos tercios, de cuatro hits, una carrera, cuatro bases y dos ponches.