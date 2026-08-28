Sammy Natera a rehabilitación; Charros contra un equipo venezolano en Texas

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay noticias del novato de los Angeles de Anaheim, Samuel Natera Jr. (1-1, 3, 2.00): tuvo una sesión de bullpen y enseguida fue asignado para empezar su rehabilitación con el equipo de Clase A Rancho Cucamonga.

El zurdo originario de Ciudad Juárez, de 27 años, y que era la sensación en el bullpen del elenco californiano se encuentra en la lista de lesionados de 15 días debido a espasmos en la espalda baja.

Su última salida fue el 11 de agosto cuando tiró un inning en blanco (2k) para obtener su tercer rescate contra los Rangers de Texas, pero lo mantuvieron en observación durante una semana previo a su primer ingreso al taller de reparaciones.

LA serie final de la Zona Sur que hoy inicia en Villahermosa capital tabasqueña es inédita. Además de que sus protagonistas únicamente se han enfrentado un par de veces en rondas de postemporada.

La primera data del lejano 1979 cuando los entonces Ángeles de Puebla que por un tiempo dejaron de ser Pericos, barrieron 4-0 en el primer playoff a los entonces Plataneros de Tabasco, que antes, en su debut en 1975, fueron Cardenales y después Ganaderos hasta que en 1990 mutaron en Olmecas.

En ese escenario de constantes cambios de sedes y de nombres, la otra serie entre Puebla y Tabasco ocurrió no hace mucho, en 2021, durante los playoffs de la temporada corta posterior a la pandemia y en la cual los Olmecas superaron a los emplumados de la Angelópolis en cinco desafíos en primera ronda.

A partir de este sábado, medirán fuerzas por primera vez luchando por el boleto a la serie final que para la escuadra del sureste sería el regreso a esa estancia desde 1993, el año en que ganaron el único banderín de su historia a expensas de los Tecolotes de los Dos Laredos.

Los Pericos han sido más efectivos en esos avatares. Tanto que si consiguen sortear el obstáculo en puerta, será su séptima final de su vida útil y la quinta de 2014 a la fecha, celebrando la corona en 2016 y 2023.

MARCELO Martínez sufrió su cuarta derrota de la temporada en el béisbol de Taiwán, 7-4, ante TSG Hawks, en una de sus actuaciones más flojas del año, su tercero por tan lejanas tierras y primera con los Dragones de Wei Chuan.

En poco más de cinco innings, el zurdo permitió 9 imparables y cinco carreras, aunque sólo 4 merecidas, ponchó a cinco y obsequió una base por bolas, para incrementar su efectividad a un aceptable 2.25.

El promedio de carreras limpias de Martínez (5-4) es de los mejores del circuito, pero algunos viajes a las menores por los movimientos de los Dragones en su elenco de extranjeros, le han impedido sumar los innings necesarios para meterse al “top ten”.

UN día como hoy en 2025, murió Gary Gray (72) en Laplace, Luisiana. Jugó siete temporadas en Grandes Ligas (.249, 24, 71) con los Rangers de Texas, Indios de Cleveland y Marineros de Seattle, entre 1977 y 1982.

Como bigleaguer actuó en la Liga Mexicana del Pacífico en las filas de los Tomateros de Culiacán y Águilas de Mexicali y más tarde con los Ostioneros de Guaymas, dejando números de .266, 66 jonrones y 310 impulsadas. En la Liga Mexicana (.349, 114, 483) formó parte de los Diablos Rojos, Piratas de Campeche, Rieleros de Aguascalientes y Saraperos de Saltillo.

De carácter explosivo, a Gray se le recuerda también por sus pleitos en el terreno, especialmente, en una gresca de los Diablos Rojos y los Pericos de Puebla en 1985 en el parque deportivo del Seguro Social.

Todo comenzó por una barrida en la segunda base de Nelson Barrera en la que embistió al campocorto de los visitantes, Jorge Luis “Zamorita” Hernández. Vinieron los empujones y cuando los ánimos ya se habían calmado, Gray y el dominicano Ramón Lora la agarraron por su cuenta en un “tiro” que se prolongó mientras sus compañeros se dirigían a los respectivos dugouts. Lora, un peso completo como Gray, falleció en octubre de ese mismo año en un accidente de carretera en República Dominicana a los 30 años.

Estas son las mañanitas para Doug DeCinces (76), Marv Floey (73), Rusty Tillman (66), Henry Blanco (55) y Héctor Navarro (47).-“El humor es la gran arma con la que contamos. Contra él, nada puede resistir”.- Mark Twain.

EN seguidillas.- La LMP hizo oficial la histórica serie de dos juegos amistosos en territorio americano entre los bicampeones Charros de Jalisco y los Cardenales de Lara de la Liga de Venezuela. Los cotejos se programaron para el 9 de octubre en Dallas, Texas, y el 11 del mismo mes en el suburbio de Houston, Sugar Land, que es sede de la sucursal AAA de los Astros... Los Cañeros de Los Mochis anunciaron el regreso del campeón de bateo de 2025-2026, Eric Filia (.363), quien como los legionarios de la antigüedad, en 2026 rindió para los Acereros de Monclova (.241, 0, 6), Leones de Yucatán (.320, 0, 21) y en el Fargo-Moorhead (.415, 2, 14) de la Liga Independiente de la Asociación Americana.