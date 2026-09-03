Tras dos juegos de rehabilitación en el equipo clase A de Rancho Cucamonga, los Ángeles de Anaheim activaron a Samuel Natera Jr. (1-1, 3, 2.00) de la lista de lesionados de 15 días, debido a espasmos en la zona lumbar.

CIUDAD DE MÉXICO._ Tras dos juegos de rehabilitación en el equipo clase A de Rancho Cucamonga, los Ángeles de Anaheim activaron a Samuel Natera Jr. (1-1, 3, 2.00) de la lista de lesionados de 15 días, debido a espasmos en la zona lumbar.

El zurdo, que se encontraba fuera desde el 11 de agosto cuando logró su tercer salvado ante los Medias Rojas de Boston, tiró dos episodios en blanco en las menores sin admitir hits, una base por bolas y un chocolate.

Fue la primera vez en el taller de reparaciones de Natera, quien en 24 juegos y 27 entradas y dos tercios, registra 1-1, 3 rescates, 2.60 en carreras limpias admitidas, 43 ponches y 11 bases por bolas.

LAS finales de zona de la Liga Mexicana perfilaban dos series por el título absoluto, inéditas: los Toros de Tijuana contra los Olmecas de Tabasco y los Sultanes de Monterrey frente al club de Villahermosa.

Las otras combinaciones posibles serían la tercera vez de Toros-Pericos de Puebla que fueron protagonistas en años consecutivos: en 2016 cuando se coronaron los emplumados y en 2017 del desquite fronterizo y primer galardón de la patente de la familia Uribe que nació en 2014.

La tercera probable, Sultanes-Pericos, nos remontaría 40 años atrás, cuando los entonces Ángeles Negros de Puebla, que eran una mezcla de mexicanos de gran nivel y unos cuantos extranjeros poderosos, superaron en solo cinco cotejos a los Sultanes en la final de 1986 que tuvo su climax en el viejo parque Cuauhtémoc y Famosa de la capital de Nuevo León.

LOS Jaguares de Nayarit abrirán su campo de entrenamiento el 8 de septiembre con tres novedades entre los coaches del mánager Luis Carlos Rivera: el ex bigleaguer José Valentín como instructor de bateo, su asistente el dominicano Augusto Bautista y el experimentado Enrique “Che” Reyes para el cargo de coach de control de calidad.

Se trata del retorno de Reyes a la LMP en donde ha dirigido a varios equipos y lo hará trabajando nuevamente con Luis Carlos Rivera. En 2019-2020 hicieron causa común en la Liga de Venezuela con Reyes en el timón de los Navegantes de Magallanes y Rivera como coach de pitcheo.

Los Jaguares anunciaron la contratación del jardinero Jordan Groshans, quien recientemente fue ascendido a AAA por los Bravos de Atlanta tras conectar 30 jonrones y mandar a la goma a 80 en AA, promediando .282. Groshans debutó en Grandes Ligas en 2022 con los Marlins de Miami (.262, 1, 2).

UN día como hoy en 1976- Después de escapar de una derrota en el noveno inning del quinto juego en el Parque Deportivo del Seguro Social de la Ciudad de México, en Torreón, los Diablos vencieron 9-5 en el sexto encuentro de la serie final a los Algodoneros de Unión Laguna para obtener su sexto campeonato, un nuevo récord en la Liga mexicana.

En 2001- Los Indios de Cleveland derrotaron a los Medias Blancas de Chicago, 6-3, mientras José Canseco roba la base número 200 de su carrera. Se convierte así en apenas el noveno jugador en la historia en alcanzar esa cifra de bases robadas y los 400 jonrones.

Mañanitas para Erick Plunk (63), Luis González (59), Adán Muñoz (49) y Jacob Amaya (28).

-“Las palabras no fueron dadas al hombre para ocultar sus pensamientos”.- José Saramago.

MIENTRAS terminan las obras del estadio Manuel “Ciclón” Echeverría que, prácticamente, está siendo reconstruido con recursos del gobierno de Sonora, los Mayos de Navojoa empezarán sus entrenamientos el 9 del mes patrio en el vecino parque de los Yaquis de Ciudad Obregón que, por su parte, citaron a sus legionarios para el días 14.

Una vez que los Yaquis tomen posesión de su inmueble, no se sabe qué va a pasar con la gente de Víctor Cuevas Valenzuela, salvo que ambas tribus lo compartan, en horarios distintos, naturalmente.

Total que no terminan los sobresaltos para el plantel que en 2025-2026 tuvo su pretemporada en Tucson, Arizona pero que no pudo echar el ancla por los problemas migratorios que los trajeron a salto de mata por toda la liga. Sin embargo, vienen tiempos mejores para los Mayos.