El relevista originario de Ciudad Juárez lanzó dos entradas perfectas frente a los Dodgers de Los Ángeles, sin permitir hits ni carreras y registrando tres ponches, en una actuación que destacó pese a la derrota de los Angelinos por marcador de 9-2.

LOS ÁNGELES._ Samy Natera Jr. vivió una noche inolvidable al concretar su debut en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles , dejando una grata impresión en su primera aparición en el mejor beisbol del mundo.

Natera mostró aplomo y confianza sobre la lomita, dominando a los bateadores rivales con una combinación efectiva de lanzamientos que le permitió retirar sin mayores complicaciones a todos los hombres que enfrentó.

El mexicano se convirtió así en un nuevo representante nacional en las Grandes Ligas, consolidando una trayectoria que ha estado marcada por el trabajo constante y el crecimiento dentro de las organizaciones profesionales de Estados Unidos.

Su ascenso al equipo grande llegó respaldado por una destacada campaña en Triple-A, donde registró marca de 5-0, efectividad de 3.00 y 44 ponches en 30 entradas lanzadas, números que llamaron la atención de la organización angelina.

Además, Natera ya contaba con experiencia representando a México en escenarios internacionales, luego de formar parte de la selección nacional que participó en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.

Aunque el resultado final favoreció a los Dodgers, la actuación del lanzador mexicano fue uno de los aspectos más positivos para los Angelinos y una muestra del potencial que puede aportar al cuerpo de relevistas durante el resto de la temporada.

Con este debut, Samy Natera Jr. añade su nombre a la lista de peloteros mexicanos que han alcanzado las Grandes Ligas y da el primer paso en una carrera que promete seguir creciendo en el máximo nivel del beisbol profesional.