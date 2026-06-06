LOS ÁNGELES._ Samy Natera Jr. vivió una noche inolvidable al concretar su debut en las Grandes Ligas con los Angelinos de Los Ángeles, dejando una grata impresión en su primera aparición en el mejor beisbol del mundo.
El relevista originario de Ciudad Juárez lanzó dos entradas perfectas frente a los Dodgers de Los Ángeles, sin permitir hits ni carreras y registrando tres ponches, en una actuación que destacó pese a la derrota de los Angelinos por marcador de 9-2.
Natera mostró aplomo y confianza sobre la lomita, dominando a los bateadores rivales con una combinación efectiva de lanzamientos que le permitió retirar sin mayores complicaciones a todos los hombres que enfrentó.
El mexicano se convirtió así en un nuevo representante nacional en las Grandes Ligas, consolidando una trayectoria que ha estado marcada por el trabajo constante y el crecimiento dentro de las organizaciones profesionales de Estados Unidos.
Su ascenso al equipo grande llegó respaldado por una destacada campaña en Triple-A, donde registró marca de 5-0, efectividad de 3.00 y 44 ponches en 30 entradas lanzadas, números que llamaron la atención de la organización angelina.
Además, Natera ya contaba con experiencia representando a México en escenarios internacionales, luego de formar parte de la selección nacional que participó en el pasado Clásico Mundial de Beisbol.
Aunque el resultado final favoreció a los Dodgers, la actuación del lanzador mexicano fue uno de los aspectos más positivos para los Angelinos y una muestra del potencial que puede aportar al cuerpo de relevistas durante el resto de la temporada.
Con este debut, Samy Natera Jr. añade su nombre a la lista de peloteros mexicanos que han alcanzado las Grandes Ligas y da el primer paso en una carrera que promete seguir creciendo en el máximo nivel del beisbol profesional.