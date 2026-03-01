San Diego firmó a Alex Verdugo; ‘grand slam’ de Meneses

CIUDAD DE MÉXICO.- Alex Verdugo llegó a un acuerdo de ligas menores por un año con los Padres de San Diego, la quinta organización en la trayectoria del jardinero México-Americano que en mayo cumplirá 30 años.

En principio, por obvias razones, el nativo de Tucson, Arizona no tendrá acceso al spring training del equipo grande, pero no se le descarta para juegos de exhibición antes del “opening day”, el 27 de marzo.

Verdugo había estado fuera de la órbita del Big Show desde que los Bravos de Atlanta le concedieron su libertad, el 2 de julio de 2025. Naufragó en 56 batallas en que bateó .239 sin jonrones y 12 producidas.

Su perfomance de por vida por etapas es de .262, 14 bambinazos y 49 impulsadas en tres campañas con los Dodgers de Los Ángeles, .281, 43 y 206 en cuatro con los Medias Rojas de Boston y .233, 13 palos de vuelta entera y 61 empujadas en la única que rindió para los Yanquis de Nueva York en 2024.

JOEY Meneses partió a la concentración de la selección nacional echando tiros, según cifras de .400, un jonrón y 4 empujadas para los Atléticos. Se despidió descorchando un “Grand Slam” en una paliza a los Rojos de Cincinnati, 12-4.

Otro que hoy se integrará al tricolor, el jugador de cuadro, Milán Tolentino (.286, 1, 3), atizó un cuadrangular de tres carreras que ayudó a los Guardianes de Cleveland a derrotar, 8x3, a los Rockies de Colorado.

La representación de México tendrá el lunes su primera práctica bajo las órdenes de Benjamín Gil y mañana enfrentará a los Diamondbacks en Scottsdale, Arizona. Al día siguiente, en Glendale, a los bicampeones Dodgers.

Para el jueves volverán a repasar los fundamentos del juego previo a su debut en el Clásico Mundial, el viernes en Houston, contra Gran Bretaña que no será ningún flan con algunos ligamayoristas y jóvenes de AAA en su róster.

MURIÓ Wayne Granger (81), relevista de los años setenta que levantó buenas cosechas en las Mayores y que después, a finales de esa década, vino a la Liga Mexicana, donde también fue muy cumplidor.

Apostamos a que casi nadie lo recuerda allá y acá, pero sus esfuerzo para nueve equipos, entre ellos los Cardenales de San Luis, Rojos de Cincinnati y Yanquis de Nueva York, quedó reflejado en cifras de 35-35, 108 rescates y efectividad de 3.14.

Su mejor año lo tuvo en 1970 con aquella “Máquina Roja” de Cincinnati (6-5, 35, 2.66) que empezaba a hacer ruido con Pete Rose, Johny Bench, Tony Pérez y compañía, pero que perdió la Serie Mundial de ese año ante los Orioles de Baltimore.

Granger, derecho de 1.93 de estatura, lanzó en la LMB con los Cafeteros de Córdoba, Tigres capitalinos, Alacranes de Durango y Alijadores de Tampico, entre 1977 y 1979 en que compiló 22-16, 29 salvamentos y 3.16 en carreras limpias admitidas.

UN día como hoy, en 2005- Treinta y dos años después de su muerte, Jackie Robinson recibe la Medalla de Honor de Oro del Congreso en la Rotonda del Capitolio en Washington, el máximo honor que el Congreso puede otorgar.

La medalla es aceptada por Rachel Robinson, su viuda, con la presencia del ex ejecutivo de los Rangers de Texas, George W. Bush. Robinson se une a Roberto Clemente, Joe Louis y Jesse Owens como los únicos atletas entre los aproximadamente 300 ganadores de la Medalla de Oro.

Mañanitas para Terry Steinbach (64) y Christian Alan Quintero (50). El 2 de marzo de 2004 falleció Marge Schott (75), controversial propietaria de los Rojos de Cincinnati entre 1984 y 1999.

Cuando el umpire John McSherry murió de un infarto en el primer inning del juego inaugural de 1996, lo que obligó a su cancelación, Schott lo culpó de arruinar la fiesta. Anteriormente había hecho el ofensivo comentario: “Prefiero tener un mono amaestrado trabajando para mí que un negro”.

–“La vida es extraña. Llegamos sin nada y luchamos por todo y al final lo dejamos todo y nos vamos sin nada”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus.- Alejandro Osuna (.200, 0, 3), de 2-1, para los Rangers de Texas que se impusieron a los Marineros de Seattle, 9 a 4... Ramón Urías, de 3-0, en su segundo juego de la pretemporada con los Cardenales de San Luis, que mordieron el polvo con los Piratas de Pittsburgh, 6-1. Por los Cardenales, JJ Romero (1-0, 6.00) lanzó un episodio en un hit y una anotación... Los Mets de Nueva York superaron a los Astros de Houston, 4-3. Isaac Paredes (.250, 1, 1), de 2-0 y una base por bolas... Tirso Ornelas (.143), de 1-0, en tropiezo de los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco, 9-1.