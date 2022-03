“Me siento muy contento por este gran logro que he obtenido a base a mucho esfuerzo y dedicación, como todo niño soñaba formar parte de Venados de Mazatlán cuando iba a ver los juegos al estadio y aquí estamos”, declaró vía telefónica.

“Han sido varias etapas que se han podido superar, gracias a mucho esfuerzo y la gente que me apoya, que no ha dejado de creer en mí desde el día que empecé a jugar beisbol.

“Los más difícil ha sido ser perseverante y paciente porque la gente llega a base de mucho esfuerzo y dedicación, me ha costado mucho esperar mi turno y ahora llegó, estoy muy agradecido con mis padres y todos los entrenadores que me aportaron algo en mi camino, ahora me toca seguir esforzándome, estar listo para lo que venga en verano y estar con Venados en la pretemporada”, agregó.