Con 30 turnos al bate y más de 15 hits en pretemporada, Santiago Gómez, jugador de Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico, está listo para iniciar la temporada en la Liga de Verano de Dominicana, este lunes.

El originario de Puebla, que fue tomado en el Draft 2021 por los rojos, se encuentra concentrado en el complejo de Yanquis de Nueva York, en Dominicana, listo para iniciar su próximo compromiso.

“La verdad estoy muy contento por estar acá, por la oportunidad que me ha dado el equipo (Yanquis), estos tres meses la evolución me ha cambiado a la hora de batear, de fildear tirar, etcétera. Me he dado cuenta en los últimos juegos de cómo he cambiado, jugué 30 turnos, más de 15 hits, me siento muy contento por lo que se ha hecho hasta ahora y listo para la temporada.

“Sin duda, con lo aprendido en la pretemporada espero batear arriba de .300, me siento enfocado, y bien, espero sacar lo mejor y disfrutar este deporte, con la mano de Dios vamos a lograr muchas cosas”, compartió Gómez.

El conocido también como “Gallito” explicó que dentro de su preparación, la parte más complicada fue adaptarse al clima.

“Los más complicado sin duda fue adaptarme al clima, es muy húmedo, similar a Mazatlán, con 45 grados, pero ya después de uno, dos meses uno se adaptaba, aquí hay que adaptarse rápido y seguir creciendo, eso es lo que buscamos”, agregó vía telefónica.

Será este lunes 6 de junio cuando dé inicio la Liga Dominicana, donde cuatro jugadores de desarrollo de Venados de Mazatlán verán intensa actividad.