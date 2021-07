Santiago Gómez quiere demostrar su capacidad con Venados de Mazatlán

MAZATLÁN._ Formado en la Liga de Beisbol Infantil-Juvenil Ignacio Zaragoza y firmado este año por los Yanquis de Nueva York, Santiago “El Gallito” Gómez, está listo para iniciar su camino en la Liga Mexicana del Pacífico portando los colores del Club Venados de Mazatlán.

En el 2019 el jugador originario de Puebla fue firmado por Pericos de Puebla y este año formó parte del Draft 2021 de la LMP, como el segundo mejor prospecto y donde los rojos lo seleccionaron, en lo que ha sido un año redondo para él dentro del beisbol profesional.

“Firmé en el 2019 con Pericos, mi equipo en casa y fue un orgullo, pero este año ha sido muy bueno, hace apenas tres semanas llegó el llamado para Yanquis y Venados me tomó en el Draft, yo no tenía idea que había un Draft del Pacífico, mis compañero me dijeron que me había tomado Venados como segundo y no sabía qué hacer, estoy muy contento,

“Me sorprendí cuando me dijeron, no sabía qué iba a pasar, si seguía como parte de Pericos, ya me explicaron y la verdad estoy muy contento por la oportunidad, la voy a aprovechar mucho”, dijo.

El jugador de 17 años se desarrolla como infielder en la Academia de Pericos, pero sus inicios en el “Rey de los deporte” fueron a los 8 años en las Ligas Infantiles de su ciudad natal.

“Inicié en el beisbol por mis tíos, yo era taekwondoí, de hecho soy cinta negra, pero a los 8 años inicié en el beisbol como cátcher, ya en mi Academia me hicieron infielder.

“De las cosas más difíciles fue quitarme el miedo a la pelota, a las rolas, porque desde niño no me gustaba la posición, pero después empecé como infielder, tenía buenas manos, buenas piernas y me quedé ahí”, explicó “El Gallito”.

Con el apoyo incondicional de sus padres y compartiendo sus logros con su familia, el beisbolista se prepara para seguir viviendo sus sueños y alcanzar uno por uno.

“La verdad yo empecé en el deporte en busca de una beca deportiva universitaria y apareció Pericos, luego empecé a subir, llegó el tema con Grandes Ligas y ahora con Venados, de pronto llega un sueño y va saliendo otro.

“Ahorita creo que vamos paso a paso, vamos a buscar debutar en el Pacífico y en Estados Unidos ir madurando poco a poco, sé que las cosas se van a dar”, agregó el pelotero tomado por los rojos en el Draft.

De acuerdo a los reportes sobre el pelotero, Gómez es un prospecto conceptualizado como un infielder de grandes herramientas defensivas, velocidad y una ofensiva que le permitirá abrirse paso en el béisbol organizado.