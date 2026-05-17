Sasaki brilla ante Angelinos con primera apertura de 7 innings y sin boletos de su carrera

El cubano Jorge Soler fue dominado con rodado al campocorto en el primer pitcheo. Luego, su compatriota Yoán Moncada conectó un rodado hacia primera base con un splitter en cuenta de 0-2. Finalmente, Jo Adell elevó un forkball al jardín izquierdo en el primer lanzamiento, donde el dominicano Teóscar Hernández hizo la atrapada para asegurar que Sasaki completara 7.0 entradas por primera vez como ligamayorista.

En sus primeras 15 aperturas en las Grandes Ligas , Sasaki nunca había conseguido un out más allá del sexto inning, ni siquiera había subido al montículo en el séptimo. Pero cuando recibió esa primera oportunidad contra los Angelinos la tarde del domingo, el japonés retiró rápidamente a los tres bateadores que enfrentó en ese episodio.

Sasaki no sólo estableció una marca personal con ocho ponches, sino que además no otorgó boletos por primera vez en una apertura de Grandes Ligas. Sus siete innings de una sola carrera marcaron el tono para que los Dodgers completaran la barrida de la Serie de la Autopista con una victoria de 10-1 en el último juego en el Angel Stadium. Los Dodgers han ganado cinco encuentros consecutivos, igualando su mejor racha de la temporada.

Sasaki consiguió apenas la tercera apertura de calidad de su carrera y la segunda del año. La ofensiva de los Angelinos no ha sido precisamente dominante, empatada en el puesto 27 de MLB en promedio de bateo (.227) y ubicada en el lugar 26 en carreras anotadas (186).

Pero Sasaki no siempre había rendido bien ante equipos que, en teoría, lucían favorables para él sobre el papel. Una salida como la del domingo era exactamente lo que los Dodgers necesitaban ver del joven derecho, especialmente ante la inestabilidad de la rotación provocada por las lesiones de Tyler Glasnow y Blake Snell.

(Con información de MLB)