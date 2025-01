SAN DIEGO._ Con el fin del lapso que tiene para tomar una decisión acercándose rápidamente, Roki Sasaki se reunió el fin de semana con los Padres, mientras el derecho sigue reduciendo la lista de equipos interesados en sus servicios.

Según un informe de The Athletic, el codiciado lanzador japonés tuvo una reunión en persona con el equipo en San Diego. El club no ha confirmado la junta.

Los Padres han sido durante mucho tiempo considerados como uno de los favoritos para firmar a Sasaki, quien también se ha reunido con otros equipos, incluidos los Mets, Yanquis, Dodgers, Cachorros, Gigantes, Rangers y Azulejos.

De acuerdo con reportes recientes, Sasaki ha comenzado a reducir su lista de posibles destinos, notificando al menos a los Gigantes, Yanquis, Mets y Rangers que no firmará con ellos. Sin embargo, Sasaki no podrá firmar con ningún club hasta que se abra el período internacional de firmas del 2025, que comienza este miércoles. Su agente, Joel Wolfe, indicó recientemente que Sasaki probablemente no tome una decisión de inmediato. Tiene hasta el 23 de enero, cuando finaliza su período de 45 días, para firmar con un club.

La agencia libre de Sasaki es única, dado que llegará a las Grandes Ligas con 23 años, lo que significa que empezará ganando un salario de novato (además del bono que reciba del fondo de bonificaciones internacionales, limitado entre 5 millones de dólares y 7.5 millones por equipo). Considerado un potencial as, Sasaki aportaría un valor inmediato al equipo que lo firme.

Los Padres han expresado un optimismo constante respecto a su interés. Sasaki fue puesto en el sistema de posta por Chiba Lotte Marines durante las Reuniones Invernales el mes pasado en Dallas y desde entonces, San Diego ha sido visto como uno de los favoritos.

“Creo que estamos en una buena posición por múltiples razones”, dijo el mánager de los Padres, Mike Shildt, durante las Reuniones Invernales. “Primero, estamos en San Diego. Llenamos nuestro estadio todas las noches. Tenemos un equipo muy competitivo. Y es una oportunidad para que él venga y cree un legado para sí mismo, ayudando a ganar la primera Serie Mundial del club”.

Se podría argumentar que ninguna novena necesita a Sasaki más que los Padres, quienes han armado un róster contendiente pero parecen tener poca flexibilidad financiera. Han indicado su intención de mantenerse por debajo del primer umbral del impuesto de lujo, lo que podría complicar una gran firma o adquisición. Sin embargo, Sasaki queda en gran medida fuera de esas consideraciones financieras.

Por supuesto, Sasaki encajaría en casi cualquier rotación de lanzadores. Pero su llegada sería particularmente ideal para el grupo de abridores de los Padres, que combina talento de alto nivel con algunas vacantes. Con Joe Musgrove fuera por todo el 2025 debido a una cirugía Tommy John, Sasaki podría sumarse a Yu Darvish, Dylan Cease y Michael King. (Darvish, compañero de Sasaki en el Clásico Mundial de Beisbol, es una persona cercana a él y una de las razones por las que se rumorea que San Diego podría ser su destino).

En el corto plazo, Sasaki llenaría una necesidad inmediata. A largo plazo, con King y Cease elegibles para la agencia libre después de esta temporada, Sasaki representaría estabilidad futura en la rotación.

No habría mejor manera de comenzar que con un as de 23 años que llega con un contrato de novato.