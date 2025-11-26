$!Saúl Vázquez refuerza el pitcheo de Algodoneros de Guasave

Este serpentinero de 25 años y nativo de Mérida, Yucatán, está viviendo su cuarta campaña en la Liga Mexicana del Pacífico , la mayoría con la tribu, donde esta temporada presenta números de tres ganados sin derrota en los 13 cotejos en los que ha visto acción, todos como relevo, acumulando una efectividad de 4.02 en las 15 entradas y dos tercios que ha laborado, además ha regalado 11 bases y ponchado a 19.

GUASAVE._ El lanzador zurdo Saúl Vázquez se incorporará desde este miércoles a los Algodoneros de Guasave , luego de llegar vía cambio desde los Yaquis de Ciudad Obregón , esto con el objetivo de profundizar el departamento de pitcheo del conjunto blanquiazul, ya que se hacen de un brazo que puede hacer funciones de relevo largo o inclusive también abrir.

Trayectoria

El joven yucateco comenzó su carrera en el circuito gélido con los Naranjeros de Hermosillo en la temporada 2019-2020, regresando a la liga hasta la 2023-2024, pero ya con los Yaquis, con quienes también participó en la edición anterior así como en la actual, aunque tras realizarse este cambio definitivo por él, se unirá este día a los Algodoneros.

Contando los números de la presente campaña, este brazo siniestro registra un récord de 5-4 en éxitos y reveses en la pelota invernal, tras 47 choques en los que ha visto acción, 10 de ellos como pícher abridor, donde ha trabajado por espacio de 92 innings y un tercio, otorgando 53 pasaportes y abanicando a 106 contrarios, logrando un porcentaje en carreras limpias admitidas de 3.02 y un WHIP de 1.28.

Este elemento perteneció a la organización de Grandes Ligas de los Cachorros de Chicago, pero sólo estuvo con ellos en el 2018, jugando en la categoría Rookie, mientras que en la Liga Mexicana de Beisbol ha estado con Leones de Yucatán y Caliente de Durango.

Para hacerse de los servicios de Saúl Vázquez, la directiva de Guasave cedió a Ciudad Obregón los derechos del también pícher zurdo, Jesús Broca.