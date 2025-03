DUNEDIN._ El abridor de los Azulejos de Toronto, Max Scherzer, indicó que se sintió bien el domingo, un día después de una presentación de cuatro entradas en blanco y 62 pitcheos el sábado.

Esta buena noticia podría perfilar al veterano para una apertura por Toronto en el tercer encuentro de la temporada regular.

“Me duele el pulgar. Me duele cuando agarro la bola”, explicó Scherzer cómo se sentía cuando surgieron las dolencias durante los días después de sus presentaciones. “Lo crucial que he aprendido en los últimos años es que tu pulgar es totalmente clave para la salud de tu brazo. Desafortunadamente, he lidiado con eso desde el 2023”.

Por eso el hecho de que se sintió bien después de su salida del sábado es bastante alentador. Scherzer se ha dado cuenta en los últimos dos años que todo está enlazado, y un ligero ajuste en la manera como agarra la bola con su pulgar o cómo suelta los pitcheos podría rápidamente afectar el antebrazo y el resto del brazo.

“Lo peligroso de lanzar con esto es que hasta podría resultar en una lesión en el hombro”, agregó Scherzer.

(Con información de MLB)