$!Scott Engler refuerza el bullpen de Venados de Mazatlán para la temporada 2025-2026

MAZATLÁN._ Los Venados de Mazatlán sumaron a sus filas al lanzador estadounidense Scott Engler, un brazo de gran potencia y carácter competitivo que llega para fortalecer el bullpen rojo en la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.
Con 1.93 metros de estatura y una poderosa recta que supera las 95 millas por hora, Engler se presenta como una de las incorporaciones más sólidas del club para encarar la campaña. Originario de Wichita, Kansas, el derecho destaca por su dominio, control y temple en momentos de presión, características que lo han convertido en un referente en los equipos donde ha lanzado.
Formado en la organización de los Rangers de Texas, Engler ha recorrido el sistema de Ligas Menores y la Atlantic League, en esta última con un ERA de 1.90 y marca de 6-2, con un acumulado de 280 ponches en 237 innings de labor. Su experiencia y fortaleza mental lo definen como un competidor nato, capaz de asumir distintos roles dentro del cuerpo de relevistas.
Engler es además ejemplo de resiliencia: tras superar dos cirugías Tommy John, el lanzador se ha reinventado y hoy disfruta de un gran momento físico y deportivo. Su llegada representa energía fresca y liderazgo para el staff de pitcheo.
Con esta incorporación, Venados reafirma su apuesta por el talento internacional y su compromiso de construir un equipo sólido que mantenga el paso firme rumbo al campeonato invernal.