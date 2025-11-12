$!Scott Engler refuerza el bullpen de Venados de Mazatlán para la temporada 2025-2026

MAZATLÁN._ Los Venados de Mazatlán sumaron a sus filas al lanzador estadounidense Scott Engler, un brazo de gran potencia y carácter competitivo que llega para fortalecer el bullpen rojo en la Temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Con 1.93 metros de estatura y una poderosa recta que supera las 95 millas por hora, Engler se presenta como una de las incorporaciones más sólidas del club para encarar la campaña. Originario de Wichita, Kansas, el derecho destaca por su dominio, control y temple en momentos de presión, características que lo han convertido en un referente en los equipos donde ha lanzado.