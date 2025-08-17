$!Se acaba la magia: Histórica racha de 14 victorias de los Cerveceros llega a su fin

Una racha récord para la franquicia de 14 victorias consecutivas llegó a su fin el domingo con una derrota por 3-2 ante los Rojos en 10 entradas en el Great American Ball Park, donde el receptor de los Cerveceros, el venezolano William Contreras, conectó un cuadrangular de dos carreras que dio la ventaja con un out en la novena entrada, sólo para ver a Cincinnati remontar para empatar el juego en ese mismo innings y posteriormente ganar en la décima.

CINCINNATI._ Tomó 17 días, pero los Cerveceros de Milwaukee finalmente sintieron lo que es perder en el mes de agosto.

Los Rojos se mantuvieron como el único equipo en MLB que no ha sido barrido en una serie esta temporada. Los Cerveceros se resignan ahora a intentar comenzar una nueva seguidilla de victorias el lunes en el Wrigley Field.

Los Rojos remontaron contra las opciones menos habituales de los Cerveceros para las últimas entradas. Milwaukee presentó una combinación de Tobias Myers y Grant Anderson para cubrir a los brazos de mayor responsabilidad, como Aaron Ashby, Jared Koenig, Nick Mears, el dominicano Abner Uribe y Trevor Megill, quienes ya habían trabajado en cada uno de los dos primeros compromisos de esta serie, en la que el bullpen de los Cerveceros cubrió 7.2 tramos el viernes y 5.2 el sábado.

Fue una carga particularmente pesada considerando que el equipo enfrenta cinco grandes juegos en los próximos cuatro días contra los Cachorros, segundos en la tabla, comenzando con una doble cartelera el lunes.

Y los Rojos contaron con ayuda en la novena, cuando Brice Turang, después de cambiar de la intermedia al campo corto un inning antes, cometió un raro error para iniciar el rally del empate. Luego, en la décima, después de que los Rojos avanzaran al corredor automático a la tercera base con un out, los Cerveceros le dieron base por bolas intencional al dominicano Elly de la Cruz y a Will Benson para volver a poner el out forzado en todas las bases contra Austin Hays, quien conectó el sencillo de la victoria por la línea del jardín izquierdo.