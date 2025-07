Destacó que, en la pasada justa nacional, les tocó ver niñas y jóvenes con muy buen nivel, que no habían tenido la oportunidad de checar en las pasadas concentraciones.

“Tuvimos la oportunidad de ver a algunos jóvenes en la pasada Olimpiada Nacional Conade en Colima, donde no habíamos tenido la oportunidad de ver algunas niñas, algunos muchachos que en los pasados tryout no habían tenido la oportunidad de asistir, que fue en Acapulco y Culiacán. Ahora, tomamos en cuenta el desempeño que tuvieron en esa competencia y vimos mucho talento que no habíamos tenido al oportunidad de ver”, agregó.

Adelantó que del 25 al 27 de este mes se realizará la última concentración en Saltillo, Coahuila, donde definirán la selección de cuatro hombres y cuatro mujeres.

El Mundial de Beisbol 5 se realizará del 24 al 27 de septiembre en Nayarit.

“Tenemos la mejor de las aptitudes, estamos preparando de la mejor manera a nuestros muchachos, y vamos a refrendar, por lo menos, el tercer lugar mundial que tenemos en esta categoría (Sub 18), pero si podemos mejorarla, mejor, para eso estamos trabajando, para superar ese tercer lugar mundial”, añadió.