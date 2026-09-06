Se encendió el madero de Aranda; salvamento 25 para Muñoz

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Rays de Tampa Bay ganaron dos de tres juegos el fin de semana a los Rangers en Arlington, Texas, llevando como punta de lanza a Jonathan Aranda (.279, 19, 86), quien vivió una de sus mejores series de la temporada.

El tijuanense se fue de 13-8 (.615) con dos jonrones, dos dobles, seis impulsadas y cuatro anotadas, mientras los Rays se afianzaron como líderes de la división este con el mejor récord en Grandes Ligas (85-58).

También en la jornada dominical, Andrés Muñoz se adjudicó su salvamento 25 tirando un inning de 1-2-3, incluido un chocolate, en la victoria de los Marineros de Seattle, 2x0, sobre los Atléticos de Sacramento.

Redujo su efectividad a 4.13 todavía alta para un cerrador estelar y ha ponchado a 83 en 52 entradas y dos tercios, haciendo causa común con el naturalizado Randy Arozarena (.273, 22, 66), que se fue de 4-2.

Alejandro Kirk (.272, 8, 34) tuvo descanso en el último del compromiso de los Azulejos de Toronto en Kansas City y que perdieron 6-1, la tercera derrota en los pasados 10 juegos para el elenco canadiense. El novato Brandon Valenzuela (.218, 8, 21), de 3-0.

Isaac Paredes (.258, 18, 79) falló en tres viajes en ajustado revés de los Astros en Houston ante los Diamondbacks de Arizona, 3x2. El sonorense tenía seis juegos al hilo pegando hits, con remolcadas (5) en los últimos tres.

Finalmente, para Jared Serna (.200, 0, 1) hubo otra salida del banco para labores defensivas en la segunda base en las postrimerías del choque en el que los Marlins de Miami apalearon a los Cachorros de Chicago, 10 a 3.

CON la mercadotecnia a mil por hora, los Toros de Tijuana realizaron una caravana por las calles de la ciudad para celebrar el título de la Zona Norte. Es la primera vez que se sabe de eso, porque lo que viene a partir del próximo martes es lo que trasciende.

Dentro de 5000 años nadie se va a acordar de los campeones del norte o del sur de equis temporada, sino de los felices triunfadores en la “serie del rey” pactada a ganar cuatro de siete batallas.

A propósito de festejos de zona, en la noche en éxtasis de los Olmecas en el Hermanos Serdán de Puebla, hicieron una valla al presidente de la LMB, Horacio de La Vega, sin más mérito que cargar el trofeo que entregó al manager Luis Carlos Rivera.

Fue una especie de “pasillo” futbolero de los Olmecas para el galardón que no ganaban desde 1993 cuando caminó a su primera corona, tronaron en los playoffs a los Tigres y Diablos Rojos y en la final a los Tecolotes de los Dos Laredos, conducidos por Juan Navarrete y con el mazatleco Ricardo Osuna como su estelar abridor.

LOS Naranjeros de Hermosillo, los Cañeros de Los Mochis y los Algodoneros de Guasave abrirán este lunes en sus respectivos estadios sus campos de entrenamientos con la presencia de varios titulares, lanzadores y receptores.

La semana pasada rompieron el hielo los Jaguares de Nayarit, pero en un “mini camp” para novatos en el estadio Alejo Peralta, bajo la supervisión de Enrique “Che” Reyes, en ausencia del manager Luis Carlos Rivera.

Los felinos han convocado para mañana a los legionarios del primer equipo y un día después, será el turno de los Mayos de Navojoa en casa prestada, el todavía flamante parque de los Yaquis de Ciudad Obregón.

Esta misma semana, los Venados de Mazatlán empezarán a sudar la camiseta el jueves 10, al día siguiente los Tomateros de Culiacán y a partir del lunes 14, el resto de la membresía: Yaquis, Águilas de Mexicali y los Charros de Jalisco que aspiran al tricampeonato.

UN día como hoy en 1999- Los Diamondbacks derrotan a los Cerveceros por 11 a 9, en un encuentro en el que ambos equipos igualan un récord de las Grandes Ligas al utilizar un total de 15 lanzadores. Arizona emplea a ocho serpentineros, en tanto que siete suben al montículo por Milwaukee.

Mañanitas para Joe Rudi (80), Orlando Sánchez (70), Sandy Alcántara (31) y Mark Priori (46).

El 7 de septiembre de 1997 falleció en Monterrey, Nuevo León, Héctor Espino, víctima de un infarto. Tenía 58 años y hasta la fecha es considerado el mejor bateador mexicano en la Liga Mexicana y Mexicana del Pacífico.

-“Sin datos, sólo eres otra persona dando su opinión”.- W. Edward Deming.

EN seguidillas.- En Villahermosa, siguen celebrando el título de la Zona Sur a costillas de los Pericos de Puebla. Al extremo que en sus redes sociales y demás plataformas no han publicado nada a unas horas de embarcarse a Tijuana... Hay tres equipos sin campeonatos en la LMB: los Dorados de Chihuahua con varias etapas en el circuito; igualmente, los Alacranes, Generales y Caliente de Durango y los muy nuevos Conspiradores de Querétaro. Entre los que han sumado muchos calendarios sin título, los Olmecas son los número 5 con 32 años, detrás de los Bravos de León (36), Tecolotes (47), Rieleros de Aguascalientes (48) y los Algodoneros de Unión Laguna (76).