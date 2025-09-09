$!Se nutre el campamento de Cañeros de Los Mochis con las llegadas de Darel Torres y Marco Jaime

Torres vuelve a lo que será su octava temporada en este beisbol, todas ellas vistiendo los colores de Cañeros y lo hace tras un grandioso año 2024 en el que fue uno de los pitchers más dominantes de la liga consiguiendo 10 victorias (9 consecutivas) con una efectividad de 2.43.

LOS MOCHIS._ El segundo día de entrenamientos de Cañeros de Los Mochis contó con la presencia del lanzador Darel Torres y el infielder Marco Jaime quienes de inmediato se integraron al duro trabajo físico en el Chevron Park .

Este verano inició jugando para los Tigres de Quintana Roo y después pasó en préstamo a los Dorados de Chihuahua donde dejó buenos números. El derecho ya había jugado para los chihuahuenses el año anterior, pero en la liga estatal.

“El Pochotal” se mostró contento por volver a Los Mochis y dijo estar listo para aportar todo al equipo.

“Muy contento de estar con el equipo, aguantando el calor y entrenando fuerte... Va a ser una temporada buena, esperen lo mejor de Cañeros, lo mejor de Darel Torres, vamos a dar un buen espectáculo toda la temporada”.

Marco Jaime también estuvo entrenando duro y sudando la camiseta, aunque estos días se ha citado a pithcers y catchers, él decidió reportar para asegurarse de terminar su recuperación de una molestia en el pie.

Jaime participó en todos los juegos del rol regular 2024 y consiguió 66 imparables, 26 anotadas y 14 producidas. En verano visitó el uniforme de los Rieleros de Aguascalientes.

También reportaron los novatos Andrés Pérez, Rodolfo García, Miguel León, Rigo Borbolla y Yanixán Reséndiz.

Este miércoles se mantiene el horario de 8:00 horas.