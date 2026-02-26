Pocos jugadores mexicanos pueden presumir un recorrido en el beisbol profesional como el sinaloense Luis Felipe Juárez, que ayer anunció su retiro a los 36 años, 17 de ellos en los diamantes.

CIUDAD DE MÉXICO._ Pocos jugadores mexicanos pueden presumir un recorrido en el beisbol profesional como el sinaloense Luis Felipe Juárez, que ayer anunció su retiro a los 36 años, 17 de ellos en los diamantes.

No se trata sólo de sus números en LMB (.288, 158 jrs., 813 cp) y LMP (.279, 46, 254 cp), más que aceptables, sino su trayectoria que lo llevó a series finales en México y en República Dominicana, Series del Caribe y el Clásico Mundial, sobresaliendo por sus batazos a la hora cero.

En la Liga Mexicana contribuyó para dos títulos de los Leones de Yucatán (2018 y 2022), en la Liga Mexicana del Pacífico el más reciente de Águilas de Mexicali en 2016-2017 cuando ganó el cetro de bateo (.368) y otro banderín en la LIDOM con las Águilas Cibaeñas en 2021, atizando un jonrón decisivo.

Juárez también fue parte como refuerzo de aquella Serie del Caribe de 2016 en Santo Domingo del gallardete de los invictos Venados de Mazatlán (6-0), y en el Clásico Mundial 2017 bateó .600 contra ligamayoristas. Su jonrón a Roberto Osuna en la final del sur de 2022 que hundió a los Diablos Rojos lo consagró.

En sus plataformas, los Leones fueron generosos despidiendo al nativo de Culiacán. También en Mexicali donde sirvió en 9 de sus 13 ciclos. Los Mayos de Navojoa (2) ya no existen, aunque dicen que “resucitarán” y su último invierno lo pasó en casa, con los Tomateros.

MURIÓ Matías Carrillo Jr., hijo del ex bigleaguer, mánager, coach e instructor, Matías Carrillo García y hermano del gerente deportivo de los Charros de Jalisco, Héctor Carrillo. Un cáncer puso fin a la vida del lanzador de relevo nativo de Guaymas, Sonora, a los 39 años.

Carrillo Cervantes fue en sus inicios prospecto de los Mets de Nueva York, en cuyas sucursales estuvo entre 2006 y 2009 en categorías “rookie”, clase A y A fuerte, compilando 6-9, un rescate y efectividad de 3.59.

Establecido en el beisbol mexicano rindió dilatadas carreras en la Liga Mexicana (10-21, 1, 4.85) para Unión Laguna, Quintana Roo, Yucatán, Aguascalientes y Puebla y en la del Pacífico (3-9, 3.94) con Tomateros, Cañeros, Águilas, Yaquis y Venados.

UN día como hoy, en 2005 – Los lanzadores Cecilio Acosta, Herminio Domínguez y Rafael García, el bateador Enrique Aguilar y el directivo Álvaro Lebrija fueron electos para el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, durante la Convención en Mexicali.

También en 2005- El lanzador de los Bravos de Atlanta, Mike Hampton, y su esposa ofrecen una recompensa de 25,000 dólares por el regreso sana y salva de Jessica Marie Lunsford. La niña de nueve años, que desapareció de su habitación en Florida hace cuatro días, cursa el mismo grado que uno de los dos hijos de los Hampton en la Escuela Primaria Homosassa.

Estas son las mañanitas para Mark DeRosa (51), Israel Lomelí (46) y Francisco Rodríguez (43). El 26 de febrero de 1944 nació Don Secrist, pítcher de Grandes Ligas y el más valioso de los Cañeros de Los Mochis en su primer campeonato (1968-1969). Falleció el 30 de enero de 2025.

-“No escuches críticas ‘constructivas’ de quien no ha construido nada”.

APUNTEN a otro mexicano en la pretemporada del Big Show, el pítcher oriundo de Guasave Roque Gutiérrez. Se presentó con los Dodgers de Los Ángeles tirando un inning en blanco a los Guardianes de Cleveland.

A este muchacho lo adquirieron hace poco los Algodoneros en el cambio que trajo de manera definitiva de Mexicali a Leonardo Heras y que mandó a la frontera a Esteban Quiroz y Norman Elenes.

Otro legionario de la LMP, por los rumbos de Culiacán y también visto en la Liga Mexicana, el cubano Orlando Martínez, ha consumido algunos turnos con los Rangers de Texas. En 2025, Martínez jugó con Aguascalientes (.364, 16, 48), Tomateros (.320, 9, 46) y en AA (Corpus Christi) de los Rangers (.270, 3, 25).