$!Se suma Cañeros de Los Mochis al deporte inclusivo

LOS MOCHIS._ Este viernes, el Club Cañeros de Los Mochis hizo la entrega de uniformes al equipo de Golbol que representará a nuestro municipio en la XII Copa de Goalball 2025. El Golbol es un deporte para personas con algún grado de deficiencia visual en que los jugadores llevan antifaces para igualar la falta de visibilidad y en el que el sentido auditivo es de suma importancia para detectar la trayectoria de la pelota. Fue deporte de exhibición en los Juegos Paralímpicos de 1972 y en 1976 se hizo oficial la categoría masculina mientras que la femenina se integró en 1984.

Este año la doceava edición de la Copa de Goalball se llevará a cabo a finales de mes en Ensenada, Baja California y estarán participando equipos en la rama femenil y varonil. Por parte de nuestro municipio los “Cañeros de Los Mochis Golbol” enviarán a cinco representantes en la rama varonil y 4 en la femenil. Al mediodía de este viernes, Joaquín Vega Inzunza, presidente del Club Cañeros, visitó las instalaciones del IMDIS donde fue recibido por su director general, Carlos Martín Valenzuela, para conocer a algunos de lo jugadores y hacerles entrega de los uniformes.