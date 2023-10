NUEVA YORK._ Los Yanquis de Nueva York necesitarán un nuevo coach de bateo.

Sean Casey no volverá en dicho rol la próxima temporada debido a motivos de familia, según informó el miércoles en su podcast, “_The Mayor’s Office_”.

Casey indicó que había iniciado pláticas con el dirigente de los Bombarderos, Aaron Boone, para un posible regreso en el 2024, aunque la organización no había presentado una oferta formal.

“Simplemente le dije [a Boone] que no podré volver el próximo año”, expresó Casey. “Estoy con mis hijas en casa (de 13 y 17 años). Tras un divorcio hace unos años, estoy con mis hijas por 50 por ciento del tiempo. Entonces no me puedo imaginar estar apartado por ocho meses en Nueva York mientras ellas están aquí en Pittsburgh”.

Casey, de 49 años, pasó de analista en MLB Network a la cueva de los Yanquis durante la pausa por el Juego de Estrellas, cuando el equipo del Bronx despidió a Dillon Lawson. El cambio marcó el primer ajuste a la nómina de coaches durante la campaña bajo el mando del gerente general Brian Cashman.

En 71 encuentros luego de que Casey se integró a los asesores Casey Dykes y Brad Wilkerson, los Yankees batearon .221/.307/.381 (OPS de .688), comparado a una línea ofensiva .231/.301/.410 (OPS de .711) bajo Lawson.

(Con información de MLB)