“Nosotros vamos por todo, vamos cada pitcheo, vamos cada juego, cada jugada, cada entrada. Vamos a dar el todo por el todo. Sabemos que no va a ser fácil”, dijo en entrevista.

CULIACÁN._ Para Sebastián Elizalde , el objetivo es claro y la intensidad, no se negocia. Tomateros de Culiacán tiene un enfoque muy bien establecido.

Con dos outs, en cuenta de 1-0, pegó batazo de foul que persiguió Samar Leyva. El antesalista intentó atraparla de espaldas, pero no lo consiguió. En el siguiente lanzamiento, Elizalde pegó doble productor de la quinta carrera.

“Tenemos en mente el primer juego. No nos podemos conformar, no podemos abrirles ninguna oportunidad, no podemos darle ningún margen porque sabemos la calidad de equipo que tienen”, confesó.

Elizalde tiene experiencia de 76 juegos de postemporada como miembro de Tomateros de Culiacán. En ese lapso, promedia .272 con 6 jonrones y 36 CI.