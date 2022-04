Los más destacados en el ataque, por los ganadores, fueron Jorge Plata y Saúl Andrade, los cuales terminaron de 4-2. Por los caídos lo hicieron Samahí Tejada de 4-3 e Íker Guevara de 4-2.

OTROS RESULTADOS

Categoría ‘A’

SNTE Sección 53 ‘A’ 19

The Mariscos Shop By WTF-Correos 5

Auditoría-SAT 4

Cobaes 1

Categoría ‘B’

Titanes del Magisterio 11

Hospital General 3

SNTE Sección 53 ‘B’ 13

Poder Judicial Federal 3

SÁBADO 9 DE ABRIL

Categoría ‘A’

SCT-Dizapama vs. IMSS

10:00 Horas, campo 1, Club Deportivo Muralla

The Mariscos Shop By WTF-Correos vs. Itmaz

10:30 Horas campo 3, Club Deportivo Sarabia

Magisterio vs. Secretaría de Salud-Sagarpa-ISSSTE

10:00 Horas campo Club Cangrejos

Auditoría-SAT vs. UAS

10:00 Horas campo 2, Club Deportivo Muralla

ISSSTE vs. SNTE Sección 53 ‘A’

10:00 Horas campo 2, Club Deportivo Polluelos

Descasa: Cobaes

Categoría ‘B’

SNTSA Sección 80 vs. Coordinación Sindical Sección 27

10:00 Horas campo 2, Club Deportivo Sarabia

ETI 77 vs. Carpintería Lizárraga

10:00 Horas campo 1, Club Deportivo Sarabia

Titanes del Magisterio vs. Familia Guevara

10:00 Horas campo 1, Club Deportivo Polluelos

Poder Judicial Federal vs. Hospital General

10:00 Horas, campo 3, Club Deportivo Polluelos

Descansa: SNTE Sección 53 ‘B’