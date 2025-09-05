CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad (2-1, 4.62) se quedó a dos outs de ligar su tercera salida de calidad, al imponerse los Cachorros de Chicago a los Nacionales de Washington, 11-5, en el estadio Wrigley Field.

En cinco inning y un tercio sólo admitió 3 hits y cuatro carreras en un trámite que se le complicó en el sexto inning, donde toleró dos rayitas, ambas por jonrón de Luis García Jr. Ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas.

Assad hizo 81 lanzamientos, 49 strikes, en su quinta actuación desde que regresó de una lesión (oblicuo) que sufrió en los albores de la pretemporada en Arizona.

La siguiente apertura para el tijuanense, quien suple en la rotación a Jameson Taillon que está por regresar, sería el próximo miércoles por la tarde contra los Bravos, en el Truist Park de Atlanta.

LOS Piratas están ofreciendo más pelea de la esperada a los Diablos Rojos, pero los dos triunfos a domicilio de los campeones vigentes parecen mortales de necesidad en las aspiraciones de la escuadra de Campeche. Necesita ganar hoy y mañana para destronarlos.

El único resquicio que da lugar a una remontada en el estadio Alfredo Harp Helú son lo apretados de los scores y a eso apelarán los filibusteros para romper quinielas.

En ese escenario entonces es más factible que los Diablos Rojos repitan en la serie final por segundo año seguido, situación en la que nos ven desde que disputaron cinco consecutivas a los Tigres entre 1999 y 2003.

UN día como hoy, en 1975- Los Medias Rojas de Boston conectaron 24 hits para vencer a los Cerveceros de Milwaukee por 20-6. Los hits y carreras son los más altos de la Liga Americana esta temporada.

En 1996- Noche de lanzadores mexicanos en Los Ángeles y los Dodgers se impusieron 2x1 a los Piratas de Pittsburgh en un juego que abrieron Ismael Valdez (7e, 5h, 1c, 3bb, 6k) y Francisco Córdoba (5e, 6h, 1c, 0bb, 2k). Ganó el relevista Antonio Osuna (2/3, 1bb, 1k).

Mañanitas para Arnold León (37) y Harold Ramírez (31). El 6 de septiembre de 1954 nació Steve Macko, jugador de cuadro campeón con los Tomateros de Culiacán en 1977-1978. Murió de cáncer testicular el 15 de noviembre de 1981, siendo parte de los Cachorros de Chicago.

“-Si no pierdes, no puedes disfrutar de las victorias”.- Rafael Nadal.

EN seguidillas.- El pítcher México americano, Manny Barreda, debutó como relevista en la Liga de Taiwán y se encontró con una victoria, 3-1, de los Dragones de Wei Chuan sobre TSG Hawks, después de colgar tres argollas (5h, 2k)... Para hoy sábado está programado Humberto Castellanos (10-5, 2.81), de Brothers CTBC, contra United Lions... Alejandro Kirk (.299, 12, 65) implantó marca personal en impulsadas (65), superando las 63 de 2022 y ahora va por la de jonrones (14)... Valente Bellozo (1-3, 3.91) se ha establecido como relevista y ocasional abridor de los Marlins de Miami. En su reciente aparición, el “cachanilla” lució en un relevo largo de 4 innings y un tercio (4h, 1c, 2bb, 3k) frente a los Mets en Nueva York.