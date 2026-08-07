El novato chihuahuense Samuel Natera Jr. (1-1, 2, 2.16) logró ayer su segundo rescate, sacando los últimos cuatro outs del encuentro que los Ángeles de Anaheim ganaron a los Orioles de Baltimore, 4x1.

CIUDAD DE MÉXICO._ El novato chihuahuense Samuel Natera Jr. (1-1, 2, 2.16) logró ayer su segundo rescate, sacando los últimos cuatro outs del encuentro que los Ángeles de Anaheim ganaron a los Orioles de Baltimore, 4x1.

Natera permitió un hit, recetó dos chocolates y no obsequió boletos, en una rápida reacción luego de sufrir la primera derrota de su breve trayectoria en su anterior aparición frente a los Cerveceros de Milwaukee.

El zurdo de Ciudad Juárez destaca en el bullpen con números dominantes (38 ponches en 25 innings), pero ese éxito individual ocurre en una campaña gris para su organización que por tercer año al hilo cargarán el farol rojo de la división oeste.

Natera brilla entonces en una organización sin rumbo no exenta de éxitos individuales como los suyos y del esfuerzo de quien ha sido el emblema de los vecinos de Disneylandia, Mike Trout, que ahora vuela bajo, de acuerdo a números de .242, 18 “vuelacercas” y 40 remolcadas.

En otro resultado diurno del jueves, los Azulejos de Toronto cayeron 3-2 contra los Cachorros de Chicago, a pesar de una jornada de 4 hits y una producida en cinco viajes de Alejandro Kirk (.255, 4, 16), quien empieza a repuntar.

Kirk ha pegado imparables en 11 de sus pasados 13 encuentros. Promedia en ese lapso un macizo .362 (47-17) con 2 “palos de vuelta entera” y 7 impulsadas, en coexistencia detrás del plato con el novato Brandon Valenzuela (.235, 8, 21).

EL salvamento de Daniel Duarte (0-0, 1, 1.26) en un triunfo de los Mets de Nueva York sobre los Guardianes de Cleveland es el segundo de su aún corta trayectoria. El primero lo consiguió el 13 de agosto de 2023 contra los Piratas en Pittsburgh.

En el presente, Duarte aporta para un inesperado esplendor de relevistas mexicanos a estas alturas de la temporada, junto a los debutantes, el mencionado Samuel Natera Jr. y su colega de los Diamondbacks de Arizona, Gerardo Carrillo (2-0, 1.00).

Otro novato de estreno, el sinaloense Luis Enrique Gastélum, vive momentos intensos en el bullpen de los Cardenales de San Luis, según números de 2-2 y 7.94 en carreras limpias en 11 apariciones.

UN día como hoy en 1988 – Darnell Coles, Alvin Davis, Jim Presley, Jay Buhner y Rey Quiñones conectaron elevados de sacrificio en una victoria de los Marineros de Seattle, 12-7, sobre los Atléticos de Oakland, estableciendo así un récord de la Liga Americana.

En 2005- Óscar Rivera, de los Leones de Yucatán, tiró un juego perfecto en el séptimo juego del primer playoff contra los Guerreros de Oaxaca, 1x0, para convertirse en el primero con esa joya en la postemporada de la Liga Mexicana. Un jonrón de Luis Arredondo marcó la diferencia en la tercera entrada ante Enrique Quintanilla.

Mañanitas para Steve Kemp (72), Sabino Loaiza (56), Gerónimo Gil (51) y Édgar Rentería (51).

Hoy cumpliría años Ramón Lora (1955), quien murió en un accidente automovilístico el 11 de octubre de 1985 en Santo Domingo. El 7 de agosto de 2025 falleció Rich Hinton (78), ex bigleaguer y uno de los artífices de los Naranjeros de Hermosillo campeones de la Serie del Caribe de 1976, la primera para México.

-“La edad es algo que no importa, a menos que usted sea un queso”.- Luis Buñuel.

EL estadounidense Jared Wetherbee (4-4, 2.03) registró 3-1 y efectividad de 1.88 en cuatro aperturas con los Sultanes de Monterrey, tras una marca de 1-3 y 4.39 en ocho apariciones en la rotación de los Leones de Yucatán.