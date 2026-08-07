CIUDAD DE MÉXICO._ El novato chihuahuense Samuel Natera Jr. (1-1, 2, 2.16) logró ayer su segundo rescate, sacando los últimos cuatro outs del encuentro que los Ángeles de Anaheim ganaron a los Orioles de Baltimore, 4x1.
Natera permitió un hit, recetó dos chocolates y no obsequió boletos, en una rápida reacción luego de sufrir la primera derrota de su breve trayectoria en su anterior aparición frente a los Cerveceros de Milwaukee.
El zurdo de Ciudad Juárez destaca en el bullpen con números dominantes (38 ponches en 25 innings), pero ese éxito individual ocurre en una campaña gris para su organización que por tercer año al hilo cargarán el farol rojo de la división oeste.
Natera brilla entonces en una organización sin rumbo no exenta de éxitos individuales como los suyos y del esfuerzo de quien ha sido el emblema de los vecinos de Disneylandia, Mike Trout, que ahora vuela bajo, de acuerdo a números de .242, 18 “vuelacercas” y 40 remolcadas.
En otro resultado diurno del jueves, los Azulejos de Toronto cayeron 3-2 contra los Cachorros de Chicago, a pesar de una jornada de 4 hits y una producida en cinco viajes de Alejandro Kirk (.255, 4, 16), quien empieza a repuntar.
Kirk ha pegado imparables en 11 de sus pasados 13 encuentros. Promedia en ese lapso un macizo .362 (47-17) con 2 “palos de vuelta entera” y 7 impulsadas, en coexistencia detrás del plato con el novato Brandon Valenzuela (.235, 8, 21).
EL salvamento de Daniel Duarte (0-0, 1, 1.26) en un triunfo de los Mets de Nueva York sobre los Guardianes de Cleveland es el segundo de su aún corta trayectoria. El primero lo consiguió el 13 de agosto de 2023 contra los Piratas en Pittsburgh.
En el presente, Duarte aporta para un inesperado esplendor de relevistas mexicanos a estas alturas de la temporada, junto a los debutantes, el mencionado Samuel Natera Jr. y su colega de los Diamondbacks de Arizona, Gerardo Carrillo (2-0, 1.00).
Otro novato de estreno, el sinaloense Luis Enrique Gastélum, vive momentos intensos en el bullpen de los Cardenales de San Luis, según números de 2-2 y 7.94 en carreras limpias en 11 apariciones.
UN día como hoy en 1988 – Darnell Coles, Alvin Davis, Jim Presley, Jay Buhner y Rey Quiñones conectaron elevados de sacrificio en una victoria de los Marineros de Seattle, 12-7, sobre los Atléticos de Oakland, estableciendo así un récord de la Liga Americana.
En 2005- Óscar Rivera, de los Leones de Yucatán, tiró un juego perfecto en el séptimo juego del primer playoff contra los Guerreros de Oaxaca, 1x0, para convertirse en el primero con esa joya en la postemporada de la Liga Mexicana. Un jonrón de Luis Arredondo marcó la diferencia en la tercera entrada ante Enrique Quintanilla.
Mañanitas para Steve Kemp (72), Sabino Loaiza (56), Gerónimo Gil (51) y Édgar Rentería (51).
Hoy cumpliría años Ramón Lora (1955), quien murió en un accidente automovilístico el 11 de octubre de 1985 en Santo Domingo. El 7 de agosto de 2025 falleció Rich Hinton (78), ex bigleaguer y uno de los artífices de los Naranjeros de Hermosillo campeones de la Serie del Caribe de 1976, la primera para México.
-“La edad es algo que no importa, a menos que usted sea un queso”.- Luis Buñuel.
EL estadounidense Jared Wetherbee (4-4, 2.03) registró 3-1 y efectividad de 1.88 en cuatro aperturas con los Sultanes de Monterrey, tras una marca de 1-3 y 4.39 en ocho apariciones en la rotación de los Leones de Yucatán.
Wetherbee resultó un hallazgo en un circuito independiente estadounidense (9-4, 3.29) de la directiva de los Jaguares de Nayarit (7-3, 3.18) en su presentación en la Liga Mexicana del Pacífico. Aunque no contaron con sus servicios para la recta final del rol regular y postemporada.
Para la edición de la LAMP que toca la puerta, al menos en los preliminares, Wetherbee no aparece en los planes de los operadores Cuauhtémoc y Cuitláhuac Rodríguez, probablemente porque el zurdo ya fue contactado por algún equipo de la Liga Dominicana.
ENTRE suspensivos.- Terminó la campaña 2026 de la Liga Mexicana y en Tijuana esperan que su flamante contratación Justin Turner (.295, 6, 28) rinda al 100 por ciento en los playoffs. El ex bigleaguer sólo participó en 41 encuentros del rol regular... Tres equipos que cambiaron de mánager avanzaron: Guerreros de Oaxaca con el puertorriqueño Javier Valentín, como reemplazo de Roberto Vizcarra, los Pericos de Puebla y Ramón Orantes, quien tomó el lugar de Darryl Brinkley, y Ramón Santiago en el timón de los Algodoneros de Unión Laguna que botaron a Fernando Tatis... El receptor Sebastián Zavala (.248, 2, 13), que liberaron los Charros de Jalisco, firmó contrato de ligas menores con los Tigres de Detroit. No quedó claro si los Charros se “adornaron” anunciando la baja del México americano debido a su rendimiento o, si Zavala, la pidió tras su nuevo convenio en Estados Unidos... Roberto Osuna (1-2, 1.98) tuvo ayer su segundo desliz en Japón en tropiezo de los Halcones de Softbank, 6-2, ante los Luchadores de Nippon Ham. En un tercio de inning toleró 2 hits y cuatro carreras.
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