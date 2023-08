“Eso fue algo increíble para ellas y para el equipo”, expresó el manager del equipo de México, Vicente Jiménez. “Las jugadoras han jugado mucho en sus estados natales para tratar de poner el béisbol femenino en el mapa. Fue de gran significado para ellas y para el equipo, y especialmente para el béisbol mexicano”.

Aunque la Selección de México -- que comenzó la semana ranqueada en el décimo segundo lugar -- no volvió a tirar un no-hitter, su actuación esta semana fue casi igual de histórica. Disputando la Copa Mundial de Beisbol Femenino por primera vez, demostraron un talento increíble en todos los sentidos para así calificar para las finales del 2024, que volverán a realizarse en Thunder Bay en verano próximo.

México derrotó sorpresivamente a Australia, el equipo ranqueado número 8, anotando ocho carreras en extrainnings (Los juegos de la Copa Mundial de Beisbol Femenino son de siete entradas) para ganar por 16-8. Diana Ibarra conectó un jonrón de tres carreras y se puso un sombrero para cruzar el plato.

Las mexicanas derrotaron 16-6 a Hong Kong en un partido en el que Denise Pérez Velázquez produjo ocho carreras.

Despacharon a Corea del Sur con marcador de 10-0, gracias a los cinco innings en blanco de Del Castillo y los tres hits de Edith de Leija.

Hasta disputaron un juego reñido ante Canadá--antes de que una pausa por lluvia interrumpiera el partido--y perdieron ante los Estados Unidos por 2-0, luego de que la selección estadounidense derrotara a Canadá y Hong Kong con marcadores de 23-0 y 29-0, respectivamente. Quizás esté de más decirlo, pero México se estableció como un contendiente fuerte en el beisbol femenino.

“Todo el mundo quería amarrar ese boleto a la final y eso fue precisamente lo que sucedió”, dijo la torpedera Samaria Benítez. “Estamos bien contentas con lo que logramos”.

Benítez había cobrado una fama viral durante el torneo, por sus jugadas despampanantes en el medio del cuadro interior. La consistente actuación de México en cuanto a la defensa se refiere contrastó con la defensa deficiente que en algunas ocasiones se vio en las otras selecciones. Es otro de las motivos por los que México tuvo una actuación de revelación en el ámbito internacional.

“Fue increíble. Primero que nada, soñé con momentos como ése toda la vida”, dijo Benítez. “Cuando era pequeña, me ponía a revisar la página web para ver momentos destacados, y dije, ‘¿Saben qué? Quiero hacer jugadas como ésas para poder estar en esa página también’. Y de pronto, ahora aparezco ahí, así que eso fue increíble. Es una bendición y ojalá podamos seguirlo haciendo”.

Aunque el equipo femenino es una novedad en el circuito internacional, es bastante reconocido en su tierra natal. Las jugadoras frecuentemente se miden entre ellas en torneos nacionales en México, donde cada uno de los estados chocan por la supremacía en el país.

“En México hay varios torneos nacionales, pero no existen tantas oportunidades internacionales para demostrar de qué estamos hechas”, expresó la lanzadora Flor Valerio. “Como no hay una liga doméstica como en los otros países ni otra clase de liga, es difícil, pero nuestro trabajo también les demuestra a las generaciones más jóvenes que pueden trabajar fuerte [para conseguir grandes cosas]”.

Valerio, como muchas peloteras en la selección mexicana, ha pasado la mayoría de su vida jugando contra hombres. Eso incluye un juego perfecto que lanzó cuando tenía apenas 12 años. Es un recuerdo que siempre sobresale.

“Hasta ese momento, había jugado por ocho años y jamás había sucedido”, señaló Valerio, quien lanzó 5.1 entradas en blanco en el Mundial. “Pero confié en mis compañeros -- ni una mujer -- coaches, manager y todo el equipo. Estaba nerviosa, pero superé eso y tiré el juego perfecto”.

Adriana Palma, quien controló a los bates de los Estados Unidos el domingo, también se crio jugando principalmente contra hombres... aunque en ese momento ella era casi como una atracción curiosa, recibiendo ofertas de dinero en efectivo por cada ponche que conseguía.

“Estaba este muchacho que era bastante bueno”, recordó Palma. “Había escuchado de él y prácticamente todo el mundo me decía que me iba a dar un jonrón. Entonces, me preparé bastante y lancé mi slider -- mi mejor pitcheo -- para poncharlo. Después de eso, varios me dijeron que me pagaban 500 pesos por poncharlo”.

Aunque esas historias son divertidas, Palma tuvo que dominar contra los hombres por un buen tiempo antes de que finalmente se ganara el respeto de sus oponentes y los espectadores en las gradas.