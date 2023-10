“Sabíamos que llevábamos muy buena selección, afortunadamente todos estaban en juego en la Liga Mexicana de Beisbol y en la liga de la costa (Liga Mexicana del Pacífico) practicando, creo que llevamos un buen equipo, eso no quiere decir que vamos a llegar a arrasar a ganar, lo que te aseguro es que México va con todo para ganar medalla”, agregó el mánager.

“México tiene varios años de estar entre los mejores y esta no va a ser la excepción, le digo a los muchachos que debemos tener una responsabilidad de dar el todo por el país; ganar son situaciones que te va dando el mismo beisbol, es decir, no porque llevemos el mejor equipo vamos a ganar, tenemos que trabajar con unión y no tengo la menor duda que si todos juegan a su nivel el equipo va a llegar lejos”.

“La verdad que estoy muy contento con todo el apoyo que nos han dado de varios años atrás y hasta el momento Ana Gabriela Guevara y Conade nos ha apoyado muchísimo, también del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no hemos tenido esa dicha de hablar con él; pero yo creo que si tenemos un buen resultado en Panamericanos vamos a verlo, así que estoy muy agradecido con ellos”, detalló.

Alexis Wilson, receptor nacional con experiencia en el pasado Clásico Mundial de Beisbol y medallista de oro en San Salvador 2023, mencionó sentirse satisfecho con la novena tras los procesos en los que ha sido llamado.