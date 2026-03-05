Severos castigos de MLB a infractores por dopaje

Es increíble que a estas alturas todavía haya quienes pretendan burlar los filtros de la suprema autoridad, en un alarde que aconseja un estudio psicopático a los que se meten sustancias prohibidas sin el menor remordimiento.

CIUDAD DE MÉXICO._ México dio la pelea antes de caer 7-5 contra los Dodgers de Los Ángeles en su segundo y último juego de preparación. Los bicampeones quebraron el empate 3-3 con un ataque de tres rayitas en el octavo rollo sobre Luis Fernando Miranda.

Por la representación azteca, el México-estadounidense que no niega la cruz de su parroquia, Nacho Álvarez Jr., tuvo una jornada de 4-3 con tres impulsadas y Alejandro Kirk pegó dos imparables y remolcó una en cuatro viajes.

Benjamín Gil y sus buenos muchachos viajaron ayer mismo a su base en Houston. Hoy tendrán una intensa práctica, previo a su primer desafío, el viernes al mediodía contra Gran Bretaña, en la casa de los Astros ahora conocida como Daikin Park.

MAJOR League Baseball aplicó 242 días de castigo por dopaje, 162 al jardinero de los Bravos de Atlanta, Jurickson Profar, y 80 al bateador de los Filis de Filadelfia, el dominicano Johan Rojas, a quien sacaron del Clásico Mundial.

Es increíble que a estas alturas todavía haya quienes pretendan burlar los filtros de la suprema autoridad, en un alarde que aconseja un estudio psicopático a los que se meten sustancias prohibidas sin el menor remordimiento.

Rojas, de 24 años, es un caso más de la negra historia de los beisbolistas de República Dominicana. Nada más y nada menos que casi el 50% de los casos documentados por la oficina del comisionado.

DONDE las cosas siguen color rosa para los quisqueyanos es en el terreno de los hechos. Nuevamente y por varios tramos será la legión más numerosa en 2026 en el Big Show y son favoritos junto a Estados Unidos y Japón para levantar el trofeo del WBC.

La escuadra dirigida por Albert Pujols enseñó músculo apaleando, 14-4, a los Tigres de Detroit. Son batallas de a mentiritas, cierto, pero con todo y algunas bajas, el potencial se mantiene intacto. El “ADN”, como dicen ahora.

República Dominicana, que se coronó invicta en 2013, aspira a convertirse en la segunda selección con más de un campeonato, después de los japoneses que llevan tres (2006, 2009 y 2023). Los inventores del juego, los estadounidenses, celebraron en 2017.

UN día como hoy, en 1967- Los Medias Blancas de Chicago reciben permiso para usar un bateador designado parcial en el campamento de entrenamiento. Cada equipo podrá usar un bateador emergente designado dos veces en el mismo juego.

En 1982- La selección de Cuba blanqueó y apaleó a los campeones vigente de la Liga Mexicana, Diablos Rojos de México, 12x0, en el Parque Deportivo del Seguro Social. Baudilio Vinent recorrió la ruta con serpentina de 9 hits, superando a César Díaz.

Hoy es el cumpleaños de Mike Squires (74), Steve Ontiveros (65) y Paul Konerko (50).

-“La gente débil se venga. La gente fuerte perdona. La gente inteligente ignora”.- Albert Einstein.

LOS Olmecas de Tabasco se convirtieron en el tercer equipo en abrir sus entrenamientos en la Liga Mexicana, sin más afán que el de madrugar, con el mánager Luis Carlos Rivera, quien se estrena en la organización.

A Rivera le funcionó esa fórmula en la Liga Mexicana del Pacífico con los debutantes Jaguares de Nayarit, que fueron super líderes del calendario regular, si bien no llegaron lejos en la postemporada en la que cayeron en primera ronda frente a los Algodoneros de Guasave.

Otro conjunto que ya empezó su pretemporada son los Sultanes de Monterrey desde la semana pasada, pero ellos atendiendo su agenda que incluye una visita de etiqueta al spring training de los Gigantes, 23 y 24 del mes en curso, en el estadio de Grandes Ligas en San Francisco. También los Pericos de Puebla que darán la alternativa en el timón a Darryl Brinkley ya sudan la camiseta en el Hermanos Serdán.