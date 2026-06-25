Sexta victoria para Javier Assad; preparan regreso de Manuel Rodríguez

Javier Assad (6-1, 4.04) sobrevivió a una emboscada de tres carreras, incluyendo dos jonrones en el cuarto inning, para obtener su tercera victoria consecutiva y ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer, 10-3, a los Mets, en el primer juego de una doble cartelera, ayer en Nueva York.

CIUDAD DE MÉXICO._ Javier Assad (6-1, 4.04) sobrevivió a una emboscada de tres carreras, incluyendo dos jonrones en el cuarto inning, para obtener su tercera victoria consecutiva y ayudar a los Cachorros de Chicago a vencer, 10-3, a los Mets, en el primer juego de una doble cartelera, ayer en Nueva York.

Assad aguantó cinco entradas, permitió 5 hits y las tres rayitas en mención, ponchó a cinco y obsequió dos boletos. Cuadrangulares de Jared Young con uno a bordo y solitario de Francisco Álvarez, metieron en aprietos al tijuanense quien resistió la embestida y puso un cero en el quinto tramo para aspirar al triunfo.

Fue respaldado por los relevistas Ryan Rolison y Caleb Thielbar con un inning cada uno y Tyler Ferguson retiró en riguroso orden la octava y la novena. Dansby Swanson apuntaló la ofensiva con dos cuadrangulares y 7 producidas.

Desde que lo llamaron de la sucursal AAA, Iowa, el 7 de junio, Assad registra 3-0 y efectividad de 2.16, con 17 ponchados y 4 bases por bolas en cinco encuentros, cuatro como abridor, sobre 25 capítulos.

Previamente, había triunfado a costilla de los Gigantes de San Francisco a domicilio y Rockies de Colorado en el Wrigley Field de Chicago, admitiendo un par de anotaciones en 11 y un tercio.

Si no hay cambios, Assad deberá permanecer en la rotación para el turno de la próxima semana, exactamente el lunes por la noche en casa, en el arranque de una serie de tres contra los Padres de San Diego.

ROBERTO Osuna llegó a 17 innings consecutivos en ceros, tirando un episodio perfecto y los Halcones de Softbank derrotaron a los Búfalos de Orix, 8-5, dentro de la actividad de la Liga de Japón.

Precisamente, los Bisontes son los únicos que le han anotado en 2026 al ex bigleaguer, dos rayitas con que lo vencieron el pasado 29 de abril, en apenas dos tercios, su labor más corta de la campaña.

Osuna, que ponchó a dos trabajando la séptima tanda, redujo su efectividad a un espléndido 0.90, en 20 rollos sobre 20 juegos en los que suma 20 chocolates y dos bases por bolas, como relevo intermedio.

Todo eso suficiente para reclamar en la imaginaria el cargo de cerrador que tuvo hasta avanzada la temporada 2025, pero por ahora no parece haber indicios de que eso pueda ocurrir a mediano plazo.

OBSERVACIONES: Andrés Muñoz (3-4, 14, 5.08) se colocó a un salvado de alcanzar en la quinta posición de todos los tiempos entre taponeros mexicanos a Aurelio López (93). Llevaba 4 al hilo después de algunos tropiezos que todavía se refleja en su Pcla.

Los Rays de Tampa Bay programaron a Manuel Rodríguez para su primera práctica formal con bateadores el próximo martes. El relevista no ha tirado en las Mayores desde el 9 de junio de 2025 debido a una lesión en el codo que necesitó de una cirugía... Si no hay problemas, el yucateco es una opción para la tercera semana de julio.

Aunque en la práctica eso ya quedó atrás. En teoría la Liga Mexicana bajará hoy el telón de la primera mitad de su calendario de 95 juegos y desde mañana y hasta el domingo entrará en pausa que relajará a la mayoría de sus protagonistas, en tanto en Monterrey los escogidos animarán los tres días agendados para el “fan fest” del Juego de Estrellas en plena catarsis futbolera.

UN día como hoy en 1976- Toby Harrah, de los Rangers de Texas, se convierte en el único campocorto en la historia de las Grandes Ligas en completar una doble jornada sin realizar ninguna jugada defensiva. Al bate, Harrah compensa su inactividad con seis hits, incluyendo un grand slam en el primer juego y otro jonrón en el segundo. Los Rangers vencieron a los Medias Blancas de Chicago, 8-4, pero perdieron 14-9.