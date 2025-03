CLEARWATER, Florida._ El as de los Rays, Shane McClanahan, dijo que se siente genial. Su codo izquierdo, después de la cirugía Tommy John, está estructuralmente sano. Pero el zurdo – más frustrado que enojado – no tiene una fecha estimada para regresar al montículo.

Se suponía que McClanahan iba a ser el abridor del Día Inaugural del viernes cuando los Rays reciban a los Rockies en su hogar adoptivo de George M. Steinbrenner Field. En cambio, McClanahan comenzará la campaña en la lista de lesionados. “Sintió que algo lo agarraba” después de hacer un lanzamiento en el tercer inning durante el juego de la Liga de la Toronja el sábado en Port Charlotte e inmediatamente abandonó el montículo. Los médicos han diagnosticado la situación de McClanahan como irritación nerviosa en el área del tríceps izquierdo.

“Definitivamente estoy frustrado”, dijo McClanahan el lunes mientras se apoyaba contra la pared afuera del clubhouse de los visitantes en BayCare Ballpark. “He hecho un muy buen trabajo controlando todo lo que necesito controlar. La honesta verdad, hermano, es que me sentí genial. Me sentí genial en todo el Spring Training. Me sentí genial dos entradas en esa salida (del sábado), y es solo una cosa rara, ¿sabes?

“Es solo un nervio irritado que tenemos que dejar que se calme. Por supuesto, la situación podría ser mucho peor. Estoy muy frustrado de que voy a perder un poco más de tiempo, y espero que la ciudad de Tampa sepa que quiero estar ahí fuera más que nada en el mundo en este momento”.

Por un lado...

“Espero que pase rápido, y obviamente, voy a tratar de hacer todo lo posible para ayudar a despertarlo un poco”, siguió McClanahan. “Una vez que ese nervio decida calmarse, puedo tener una pelota de béisbol en mi mano y listo. Con suerte, no tendremos que preocuparnos demasiado por recuperarnos y no perderemos mucho tiempo”.

Pero por otro lado...

“Nunca antes había tenido un problema nervioso en mi vida”, aclaró. “Y estoy muy contento de nunca haber tenido un problema nervioso en mi vida antes. Empezó y simplemente se irradió hacia abajo. No se sintió bien. Tan pronto como salí del montículo, le dije [al manager Kevin] Cash: ‘No es el codo. No es el codo’. Quería darle esa seguridad. Pero, ya sabes, no sabía qué era”.

McClanahan, dos veces All-Star, se perdió todo el 2024. Su último juego de temporada regular fue el 2 de agosto del 2023.

El derecho Ryan Pepiot será el abridor del Día Inaugural de los Rays el viernes. McClanahan estará en la lista de lesionados. McClanahan llamó a Pepiot para desearle lo mejor y decirle que era merecedor y se había ganado el honor.