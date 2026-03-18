Shohei Ohtani impresiona con 4 ponches en su debut primaveral como lanzador

GLENDALE, Arizona._ Bajo el intenso sol de Arizona, Shohei Ohtani igualó el calor del desierto con su propia potencia desde el montículo.

Ohtani alcanzó las 99.9 millas por hora y recetó cuatro ponches en 4.1 entradas en blanco, con 61 pitcheos, 34 strikes, recibiendo una ovación de pie cuando salió del juego del miércoles ante los Gigantes en Camelback Ranch. Su comando no fue perfecto por momentos, ya que otorgó dos bases por bolas y golpeó a un bateador, pero no lució como un lanzador que estaba trabajando en su primer encuentro desde el Juego 7 de la Serie Mundial.

En su primera apertura de la primavera, Ohtani actuó solo como lanzador en lugar de cumplir su rol completo de dos vías, en una tarde en la que la temperatura amenazaba con llegar a los tres dígitos. Durante la temporada regular, y posiblemente cuando abra uno de los juegos de la Serie del Freeway la próxima semana, se espera que vuelva a batear y lanzar, como es habitual en él.

“Quiere volver a adaptarse al pitcheo, enfocarse en lanzar”, dijo el mánager Dave Roberts, “y ya ha tenido suficientes turnos al bate”.

Ohtani jugó en solo un partido de la Liga del Cactus antes de salir del campamento de los Dodgers para unirse a Samurai Japan en el Clásico Mundial de Beisbol. Durante el torneo fue únicamente bateador, y se fue de 13-6, .462, con tres jonrones y siete carreras impulsadas en cuatro juegos antes de que Japón fuera eliminado por el eventual campeón Venezuela en los cuartos de final.

Debido a que Ohtani no lanzó en el Clásico, no estaba claro cuánto podría avanzar en la preparación de su brazo. Realizó sesiones de bullpen y un juego simulado de cuatro innings mientras estuvo fuera, pero aumentar la carga en prácticas no siempre se traduce directamente a la acción real.

Durante gran parte de la primavera, los Dodgers trabajaron con la idea de que solo estaría listo para lanzar dos o tres entradas al inicio de la temporada regular. Pero tras la temprana eliminación de Japón, Ohtani podrá hacer dos aperturas primaverales antes de lanzar en un juego oficial.

Eso lo coloca muy por delante de donde estaba cuando debutó como lanzador con los Dodgers el año pasado, cuando completaba su rehabilitación tras una segunda cirugía importante en el codo en juegos de Grandes Ligas. En ese momento prácticamente comenzó desde cero, aumentando un inning a la vez. Este año, podría estar casi completamente listo en su primera apertura de la temporada.

“Diría que cinco entradas es razonable para su primera salida”, destacó Roberts. “Si miras el año pasado, estábamos en un inning. Esa sería la meta. Pero cuando empieza la temporada hay que ver cómo se siente, cómo se ve su repertorio, cómo está lanzando la pelota”.

Que Ohtani esté más preparado podría influir en los planes de roster de los Dodgers para el Día Inaugural. Si solo pudiera ser utilizado como abridor de varias entradas cortas, el equipo habría necesitado varias opciones largas en el bullpen para cubrirlo, así como a otros abridores que aún se están adaptando a su carga normal de trabajo. En cambio, los Dodgers podrían iniciar la temporada con una rotación tradicional de cinco lanzadores y añadir un sexto cuando el calendario lo requiera.