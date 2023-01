Primero que nada, la situación de Carlos Correa complica cualquier análisis del róster de los Mets. Sin Correa, no estoy seguro de que los Mets sean el mejor equipo del Este de la Liga Nacional en el papel (para mí, los mejores siguen siendo los Bravos), sin importar cuánto dinero hayan gastado este invierno.

Se puede argumentar que las inversiones en Justin Verlander, el boricua Edwin Díaz, Brandon Nimmo, Kodai Senga y otros solamente les permiten a los Mets mantener el nivel que alcanzaron en el 2022, no precisamente mejorar.

Correa cambiaría eso – repetimos, en el papel. Aún así, los Mets correrían el riesgo de unirse a una larga lista de equipos que ganaron el invierno, pero luego sufrieron contratiempos imprevistos con lesiones o actuaciones decepcionantes. Su cohesión – y su rotación de veteranos (los Mets del 2023 se convertirán en apenas el sexto equipo en la historia y el primero en 21 años que trata de conseguir 20 aperturas cada uno de cinco abridores de 30 años o más) – será retada por el resto de la liga a diario.

Para estar claros, no estamos hablando de un equipo como los Marlins del 2012 que actuaron de manera descabellada al hacer firmas grandes. Los Mets ya tenían el núcleo de un gran equipo y no estoy tan loco como para pensar que no van a clasificar para los playoffs. Pero dado el monto de su nómina, para este equipo, es Serie Mundial o nada. Y no creo que lo logren, solamente porque el beisbol me ha enseñado a ser cauteloso cuando se trata de equipos que hacen movimientos invernales llamativos.

¿Repetirá Aaron Judge como campeón de jonrones de Grandes Ligas?

Pronóstico: ¡No!